J’ai eu énormément de chance aujourd’hui

Roger Federer, troisième tête de série, a été honnête après avoir réfléchi à sa victoire sur le 100e mondial Tennys Sandgren alors qu’il admettait qu’il était «incroyablement chanceux». Federer, un record de 20 titres de champion du Grand Chelem, a sauvé sept balles de match avant de revendiquer une victoire de 6-3 2-6 2-6 7-6 (8) 6-3 contre Sandgren lors de leur affrontement en quart de finale de l’Open d’Australie.

Le Suisse a sauvé trois balles de match sur son service dans le 10e match du quatrième set avant de survivre à quatre balles de plus dans le tie-break pour forcer un décideur. “Il faut parfois avoir de la chance, je vais vous le dire.

Dans ces sept balles de match, vous n’êtes pas sous contrôle. Cela pourrait ressembler à cela, mais je ne sais pas, j’espérais juste qu’il n’allait peut-être pas écraser un vainqueur sur ce point et garder le ballon en jeu “, a déclaré Federer aux journalistes après le match, par Metro UK.

Après avoir remporté un quatrième set serré, Federer a obtenu une pause dans le cinquième set et cela lui a suffi car il n’a pas donné à Sandgren une seule opportunité de point de rupture tout au long du décideur. “Je pense que j’ai eu une chance incroyable aujourd’hui.

Au fil du match, j’ai recommencé à me sentir mieux, toute la pression est partie et j’ai juste essayé de jouer. Je ne mérite pas celui-ci mais je suis ici et je suis évidemment très, très heureux “, a ajouté Federer.