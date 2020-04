«J’ai eu la chance d’affronter Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic»

N ° mondial Matteo Berrettini n’a pas encore remporté de victoire sur Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic, perdant les quatre rencontres contre les meilleurs joueurs du monde mais se sentant reconnaissant d’avoir la chance de rivaliser avec eux.

Le jeune italien est actuellement aux États-Unis, travaillant sur la force physique et espérant que la saison reprendra dès que possible, un scénario peu probable après tous les problèmes de la pandémie de coronavirus. Après un lent démarrage de la saison précédente, Matteo a trouvé le moyen de délivrer son meilleur tennis, remportant deux titres ATP et 43 victoires sur le Tour pour s’assurer la place lors des finales ATP au dernier moment.

Berrettini a perdu neuf des 15 premiers matchs de l’ATP en 2019 et a même joué un Challenger entre Indian Wells et Miami pour ajouter des points à son décompte et maintenir le rythme. Le natif de Rome a apporté son meilleur tennis à Budapest fin avril, levant son deuxième titre ATP et atteignant une autre finale la semaine prochaine à Munich pour décrocher le top 35.

Passant à l’herbe, Matteo a produit des performances spectaculaires à Stuttgart où il a dominé du début à la fin sur la surface qu’il connaissait à peine auparavant, face à seulement deux points de rupture en cinq rencontres! Matteo a également été demi-finaliste à Halle, perdant face à Roger Federer au quatrième tour à Wimbledon et luttant pour garder le rythme gagnant au cours des deux prochains mois.

Tout a changé à l’US Open où il a battu Richard Gasquet, Jordan Thompson et Alexei Popyrin en quatre sets pour se retrouver dans les 16 derniers, éliminant Andrey Rublev et l’emportant sur Gael Monfils après une bataille épique pour passer à la première demi-finale du Major. final.

Là, il s’est bien battu au début contre Rafael Nadal avant de s’incliner en deux sets consécutifs, remportant 720 points et se rapprochant de la place du top 10 où il est entré suite à la demi-finale de Shanghai et de Vienne.

Malgré une sortie anticipée à Paris, Matteo a frappé le ticket de la finale de l’ATP pour la première fois, obtenant une chance de jouer à l’événement ATP d’élite et marquant une victoire sur Dominic Thiem. Cette rencontre à l’US Open était la seule entre Nadal et Berrettini jusqu’à présent, le jeune italien ayant perdu deux fois contre Roger Federer l’année dernière à Wimbledon et aux finales de l’ATP, ne prenant que trois matchs contre Novak Djokovic lors de l’événement de fin de saison.

“J’ai eu la chance de jouer contre le big 3 et aussi contre Andy Murray, qui m’a battu même s’il n’était pas à 100%. Novak Djokovic, l’émotionnel Roger Federer et le physique Rafael Nadal m’ont mis dans des difficultés plus techniques.”