«J’ai eu la chance d’atteindre les demi-finales à Melbourne, j’aurais dû perdre plus tôt»

Dans l’un de ses matchs les plus difficiles à l’Open d’Australie, Roger Federer a battu Tenny Sandgren 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3 après trois heures et 35 minutes, repoussant sept balles de match en set. numéro quatre! Le champion de 20 fois Major n’a jamais perdu en quart de finale à Melbourne lors des 14 rencontres précédentes, donnant ses 120% pour garder ce record positif aujourd’hui à Rod Laver Arena après avoir lutté avec l’adversaire inspiré et une blessure qui l’a presque abattu dans le quatrième set.

Sandgren a réclamé quatre pauses dans les sets deux et trois alors qu’il était la force dominante sur le terrain, ne réussissant pas à franchir cette étape supplémentaire et à ne convertir aucune de ses chances, manquant l’opportunité de devenir le premier Américain en demi-finale ici depuis 2009!

Federer disputera sa 15e demi-finale d’Australian Ope contre Novak Djokovic ou Milos Raonic, dans l’espoir de récupérer et de donner à nouveau le meilleur de lui-même dans la quête de la place en finale. Dans le premier set, le champion de 20 fois majeur et le vainqueur de six fois l’Open d’Australie ont pris une pause dans le sixième match qui l’a mené vers la fin, servant bien après le premier match pour obtenir la première partie du match en toute sécurité dans son sac contre les adversaires qu’il n’a jamais affrontés auparavant.

Sandgren a déjà obtenu une chance de pause dans le premier match lorsque Roger a marqué un coup droit, refusé par une attaque bien construite du Suisse qui a tenu après le deuxième diable avec un vainqueur de service pour éviter une peur précoce. Federer a gaspillé une chance significative de briser Tennys dans le deuxième match après avoir placé un coup droit dans le filet, mais a tenu à 15 dans le troisième match avec un vainqueur de la volée pour augmenter la pression sur l’adversaire.

Jouant contre trois chances de pause dans le quatrième match, Tennys les a repoussés avec les gagnants du service, ramenant le match à la maison avec un beau vainqueur en crosscourt pour égaliser le score à 2-2 et gagner un coup de pouce massif. Roger a tenu le cinquième match avec un vainqueur de la volée, ayant clairement le dessus sur le terrain et attendant patiemment une chance au retour.

De 30-0 au sixième match, Federer a volé quatre points consécutifs pour saisir la première pause de service lorsque Sandgren a envoyé un revers de longue durée, se tenant à 30 au prochain match pour ouvrir un écart de 5-2. Tennys a réduit le déficit à 5-3 avant que Roger ne conquière le set avec une prise dans le match neuf pour un 6-3 après 34 minutes.

Contrairement à l’ouverture du score, Roger a commis trop d’erreurs de coups de fond dans le set numéro deux et a subi deux pauses face au rival inspiré qui tentait de devenir le premier Américain en demi-finale à Melbourne depuis 2009! Sandgren a tout fait correctement dans ses matchs et a maintenu la pression de l’autre côté du filet, espérant qu’il en soit de même dans le reste de la rencontre.

Tennys a tenu au début du set après une égalité lorsque Federer a inscrit un revers, trouvant la portée au retour et volant le service de Roger à 15 dans le prochain match grâce à une erreur fracassante du favori de la foule.

Atterrissant un as au troisième match, l’Américain a confirmé la pause et remonté 3-0 avant que Federer ne réduise l’écart à 3-1 avec un coup droit sur la ligne gagnante, prêt à se battre pour faire reculer la pause dans le reste du set. .

Cela n’a pas pu arriver au cinquième match, mais il a réussi une volée au filet et a permis à Tennys de se donner un avantage de 4-1. Roger a tenu à 15 dans le match six avec un gagnant de service pour rester dans un déficit de pause mais Tennys ne devait pas être refusé, tirant un autre service en plein essor pour se déplacer 5-2 devant et forcer un grand rival à servir pour rester dans le set.

Face à deux points de set dans ce huitième match, Federer a sauvé le premier avec un vainqueur de la volée avant d’envoyer un revers dans le filet pour remettre le set à l’Américain après 30 minutes de jeu. Aux prises avec une blessure, Federer a dû recevoir un temps mort médical dans le troisième set, jouant bien en dessous de son meilleur et ne pouvant pas bouger comme d’habitude, perdant également la concentration lors de la dispute avec l’arbitre de chaise.

Roger a pulvérisé 15 erreurs directes et s’est cassé deux fois, tout comme dans le deuxième set, s’éloignant de plus en plus de la 15e demi-finale à Melbourne, sans jamais perdre dans les quarts ici auparavant. Sandgren a tenu à 15 ans au début du set après avoir forcé une erreur de Roger au filet, frappant toujours à plein régime et éloignant le Suisse de la zone de confort.

Federer a subi une pause dans le deuxième match lorsque son coup droit a craqué et a pulvérisé des erreurs, luttant pour trouver le rythme au cours des 20 dernières minutes. Faisant face à trois points de rupture dans le troisième match, Tennys a produit des frappes audacieuses pour les repousser tous, prenant cinq points consécutifs et cimentant l’avantage avec deux vainqueurs de service qui l’ont propulsé 3-0 et lui ont donné encore plus de courage.

Roger a reçu un avertissement d’obscénité audible dans ce match et a pris un temps mort médical hors du terrain, mettant fin à sa chute avec une excellente prise dans le quatrième match avant que Sandgren ne reproduise sa magie derrière le tir initial pour reprendre le cinquième match en amoureux avec un vainqueur du coup droit. , étendant l’écart à un 4-1.

Incapable de trouver la vitesse au premier service, Federer est resté amoureux lors du sixième match, mais il n’a rien pu faire au retour, permettant à Sandgren de garder la pause avec son 14e as du match et de rester dans le set à 2. -5.

Contrôlant le rythme avec des coups de fond forts et profonds, Tennys a créé un point de consigne avec un vainqueur de la volée, nié par un coup droit droit de Federer qui a raté une volée au point suivant pour offrir le deuxième point de consigne à son adversaire.

Le Suisse l’a sauvé avec un vainqueur de service avant de réaliser un coup droit facile, luttant pour bouger comme il l’aurait voulu mais repoussant le troisième point de set avec un vainqueur de coup droit en volée. Une double faute d’un ancien champion a offert le quatrième point de set à Sandgren qui n’a pas pu retourner le service du rival, gagnant la cinquième chance que Roger a sauvé avec un autre bon service.

En fin de compte, l’Américain a saisi la sixième occasion suite à un revers lâche de Federer blessé pour prendre deux sets à une avance et se rapprocher de la place dans les quatre derniers. Tennys a clôturé le premier match du quatrième set avec un service en plein essor, toujours fort dans les matchs de service après cette pause qu’il a subie dans le premier set.

Federer est resté en contact dès le début avec un vainqueur de service dans le deuxième match, désespéré de quelques chances sur le retour malgré tous les problèmes. Cela a dû attendre un autre match, cependant, Sandgren a fait une autre prise confortable avec un vainqueur en coup droit dans le troisième match, envoyant la pression de l’autre côté du filet et gagnant de plus en plus d’énergie avec chaque jeu de service réussi qu’il a laissé derrière lui.

Luttant pour un autre match, Federer a tenu à 30 avec un service non retourné pour égaliser le score à 2-2, donnant de son mieux pour rester en lice aussi longtemps que possible alors qu’il se sentait un peu mieux sur le terrain maintenant. Pourtant, il ne restait plus rien pour lui dans les matchs retour, avec une autre prise rapide d’amour pour Sandgren qui s’est déplacé 3-2 devant, ayant besoin d’un bon match retour pour franchir la ligne d’arrivée.

Deux vainqueurs de service ont sorti Federer de prison lors du sixième match, nivelant le score à 3-3 et passant la première moitié du set sans dommages que nous avions vus dans les sets deux et trois, ce qui lui donnait de l’espoir dans les matchs restants.

Confiant dans ses tirs, Sandgren a livré une autre prise en main lors du septième match avec un vainqueur du coup droit, renvoyant la pression à Federer et faisant tout pour le moment contre le grand champion. Roger a survécu à deux égalités pour égaliser à nouveau le score avant que Sandgren ne décroche un autre as pour saisir le match suivant et se déplacer 5-4 devant, forçant le Suisse à servir pour rester dans le match.

Federer a ouvert une avance de 40-15 avant de perdre les trois points suivants, repoussant une balle de match après une erreur de revers de Tennys qui n’a pas pu convertir la deuxième chance à la suite d’une erreur de coup droit. L’Américain a marqué un coup droit sur la troisième balle de match, Federer effectuant une prise cruciale avec un vainqueur du coup droit pour y rester.

Avec l’élan de son côté, Roger a obtenu une chance de pause dans le 11e match avec un coup droit en bas de la ligne vainqueur, incapable de le convertir car Sandgren a maintenu une avance de 6-5 après un deuxième service audacieux que le Suisse n’a pas réussi à retourner.

Federer a tenu à 15 pour assurer le bris d’égalité où ils ont tous deux bien servi dans les six premiers points avant que Roger ne marque un coup droit pour envoyer l’Américain 4-3 devant. Deux vainqueurs de service ont donné à Tennys un avantage de 6-3 avant que Federer ne produise sa magie pour effacer les points de match quatre, cinq et six, ajoutant encore plus de drame et d’excitation!

Servant à 6-7, Roger a refusé la septième balle de match et a marqué un point avec un vainqueur fracassant que Tennys a sauvé avec un as dans le meilleur moment possible! Le Suisse a enduré un long rallye pour saisir une mini-pause et se déplacer 9-8 devant, clôturant le set pour un coup de pouce massif avant le décideur.

Là-bas, Sandgren a survécu à deux occasions de pause dans le deuxième match pour rester au même niveau que Federer qui a délivré trois prises confortables pour contrôler le rythme derrière le tir initial. Le Suisse a pris une pause dans le sixième match avec un coup droit puissant sur la ligne que l’Américain ne pouvait pas contrôler, ouvrant un écart de 4-2 et tonnant vers la ligne d’arrivée avec une belle prise dans le septième match.

Servant pour la victoire à 5-3, Federer a gagné une balle de match avec un vainqueur de service et scellé l’accord pour sa 102e victoire à Melbourne. “Je pense que j’ai fait un bon début de saison en Australie, en faisant de mon mieux sans épreuve de préparation avant Melbourne; j’étais un peu malheureux avec cette blessure à l’aine mais j’ai aussi eu la chance d’atteindre les demi-finales; j’aurais dû perdre deux fois lors des tours précédents. C’était agréable de montrer mon esprit combatif lors de ces matches. ”