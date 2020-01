«J’ai eu la chance d’avoir une relation personnelle avec Kobe Bryant»

Comme prévu, Novak Djokovic a rendu hommage à son ami proche et mentor Kobe Bryant lors de son passage à la Rod Laver Arena mardi soir avant l’affrontement contre Milos Raonic. Avec les lettres K et B, il y avait aussi les numéros huit et 24 sur le côté droit de la veste de Novak, en compétition pour la première fois après la mort tragique de l’un des plus grands basketteurs et athlètes de tous les temps.

Jouant en quart de finale à Melbourne pour la 11e fois, Novak a battu Raonic 6-4, 6-3, 7-6 en deux heures et 49 minutes, se qualifiant pour la huitième fois en demi-finale et établissant le 50e affrontement contre Roger Federer.

Novak a remporté la dixième victoire en autant de rencontres contre Milos, réussissant bien à la fois au service et au retour pour contrôler le tableau de bord et sceller l’affaire en deux sets et rester sur la trajectoire du titre. Le match aurait pu durer moins, mais Djokovic n’a réussi à convertir que deux chances de pause sur 16, ne réussissant pas à créer l’avantage plus tôt dans les deux premiers sets et gaspillant les quatre opportunités dans le set numéro trois avant de sceller l’affaire lors du bris d’égalité.

Interrogé sur Kobe Bryant par John McEnroe, le Serbe émotif a répété que Kobe était une inspiration pour lui-même et pour de nombreuses autres personnes dans le monde, se sentant reconnaissant d’avoir la chance de le connaître pendant une dizaine d’années et d’obtenir du soutien et des conseils chaque fois qu’il en avait besoin.

“La mort de Kobe nous a vraiment surpris”, a déclaré Djokovic. “Il était l’un des plus grands athlètes de tous les temps, m’inspirant ainsi que de nombreuses autres personnes dans le monde. J’ai eu la chance d’avoir une relation personnelle avec lui au cours des dix dernières années; quand j’avais besoin de conseils et de soutien, il était là pour moi.

Il était mon mentor et mon ami et c’est navrant de voir et d’entendre ce qui lui est arrivé ainsi qu’à sa fille. C’est incroyable.”