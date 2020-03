Stefanos Tsitsipas a commencé la saison en participant à la nouvelle Coupe ATP, où il n’a pas réussi à passer le Round Robin, remportant une seule victoire en simple contre Alexander Zverev et deux défaites contre Denis Shapovalov et Nick Kyrgios.

Il revient ensuite à l’Open d’Australie, où il bat Salvatore Caruso en trois sets au premier tour, il profite de la retraite de Philipp Kohlschreiber au deuxième tour mais au troisième tour il est battu par Milos Raonic avec un score de 5 -7 4-6 6-7.

Né dans une famille de tennis où sa mère était professionnelle sur le circuit de la Women’s Tennis Association (WTA) et son père a été formé comme entraîneur de tennis, Tsitsipas a été initié au sport à l’âge de trois ans et a commencé à prendre des cours à l’âge de six ans.

En tant que junior, il a été classé n ° 1 mondial. Il est également devenu le troisième joueur grec et le premier homme grec de l’ère ouverte à remporter un titre junior du Grand Chelem avec une victoire dans l’épreuve de double masculin de Wimbledon 2016. Derrière le succès du jeune grec, il y a aussi la main de Patrick Mouratoglou.

Patrick a découvert Tsitsipas via Youtube et a été immédiatement impressionné. Il a invité le jeune grec à s’entraîner dans son académie de tennis de haut niveau Mouratoglou. Stefanos est éternellement reconnaissant à Patrick d’avoir été une influence si éclairante: «J’ai eu la chance d’être approché par Patrick Moratoglou à l’âge de quatorze à quinze ans.

Je pense que la plupart de mon succès est venu de faire partie de la Moratoglou Tennis Academy. Cela m’a beaucoup aidé à grandir en tant que joueur de tennis et à voir le tennis avec une autre perspective. C’est vraiment difficile d’aller au tennis professionnel et de rester en Grèce.

Cela peut être réalisé, cela peut être possible, mais cela pourrait être deux à trois fois plus difficile pour quelqu’un de développer et de poursuivre une carrière en Grèce »- a déclaré Tsitsipas.