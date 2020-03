“J’ai eu la chance d’être approché par Patrick Mouratoglou” – Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas est l’un des rares joueurs à avoir acquis une immense renommée au début de la vingtaine. Cependant, l’âge n’était pas le seul obstacle pour le jeune de 21 ans. Il grandissait dans un pays comme la Grèce qui n’avait pas une très grande culture du tennis.

Malgré cela, il a reçu le bras directeur d’un entraîneur qui a vu le talent en lui à un très jeune âge. Nous parlons de l’emblématique entraîneur français Patrick Mouratoglou. Un homme qui a organisé des talents comme Markos Baghdatis et Serena Williams, Patrick a été une bénédiction pour le jeune Stefanos.

En fait, l’histoire de leur union ressemble presque à un conte de fées. Patrick a découvert Tsistsipas via Youtube et a été immédiatement impressionné. Il a invité le jeune Grec à s’entraîner dans son Académie de tennis de haut niveau Mouratoglou. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Dans une récente interview accordée au magazine philippin Tiebreaker Times, Tsitsipas s’est ouvert sur l’influence de Patrick Mouratoglou dans sa carrière.

Qu’a dit Stefanos Tsitsipas?

Stefanos est éternellement reconnaissant à Patrick d’avoir été une telle influence éclairante.

«J’ai eu la chance d’être approché par Patrick Moratoglou à l’âge de quatorze à quinze ans. Je pense que la plupart de mon succès est venu de faire partie de la Moratoglou Tennis Academy. Cela m’a beaucoup aidé à grandir en tant que joueur de tennis et à voir le tennis avec une autre perspective. C’est vraiment difficile d’aller au tennis professionnel et de rester en Grèce. »

Tsitsipas a révélé que les difficultés d’être un joueur de tennis en Grèce sont réelles. En fait, il pense qu’il est beaucoup plus difficile pour quelqu’un du pays de se faire un nom dans le tennis.

“Cela peut être réalisé, cela peut être possible, mais cela pourrait être deux à trois fois plus difficile pour une personne de se développer et de poursuivre une carrière en Grèce.”

Stefanos mérite certainement des éloges pour avoir frappé au-dessus de son poids. Il est un joueur spécial pour surmonter toutes les adversités et atteindre le sommet. L’avenir ne s’annonce prometteur que pour le jeune joueur.