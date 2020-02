“J’ai eu la chance d’être en demi-finale” – Roger Federer

Le maestro suisse Roger Federer est prêt à affronter Rafael Nadal à Cape Town dans un affrontement emblématique. Avec plus de 50000 spectateurs, le match aidera le tennis en Afrique du Sud et apportera des fonds essentiels à la Fondation Roger Federer.

Mais avant le choc, les fantômes de l’Open d’Australie hantent-ils encore Federer? Découvrons-le.

Qu’a dit Roger Federer?

Roger Federer était très catégorique sur le fait que sa performance à l’Open d’Australie n’était pas inférieure à la moyenne. En fait, cela a dépassé ses attentes.

«Je pensais que l’Australie allait plutôt bien. J’ai eu la chance d’être en demi-finale. Peut-être que c’était peut-être un peu malheureux avec mon aine, mais je me sens beaucoup mieux. Pas de soucis pour vendredi. Je me repose, je me réhabille, maintenant je ne ressens plus de douleur, je vais aussi voir comment ça se passe dans la pratique ».

Roger Federer avait perdu les demi-finales de l’Open d’Australie en deux sets face à Novak Djokovic. Cependant, il est difficile d’affronter Federer sur le fait qu’il a dépassé les attentes. Visiblement, il souffrait beaucoup alors que son aine le troublait.

Cela avait commencé lors du match de quart de finale où il affrontait Tennys Sandgren. Cependant, la star suisse surhumaine a sauvé sept balles de match pour revenir et gagner le match. Personne ne s’attendait à ce qu’un Federer boiteux s’en aille avec une victoire. Il a également eu du mal à John Millman dans un thriller de cinq sets.

La condition physique de Federer sera également une préoccupation majeure avant son affrontement avec Nadal. Cependant, le but de ce concours n’est pas de gagner des points de classement. Ce sera plus une exposition. Avant leur éventuelle confrontation, Federer fera équipe avec Bill Gates et Rafael Nadal avec Trevor Noah pour un match de double une fois dans sa vie!

