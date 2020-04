«J’ai eu mes chances mais je les ai toutes gâchées»

Dans le choc d’un ancien et futur champion de l’US Open, Andre Agassi a battu Roger Federer 6-1, 6-2, 6-4 au quatrième tour en 2001, assurant la place en demi-finale après seulement une heure et 23 minutes. C’était le premier tournoi pour Roger après Gstaad en juillet, aux prises avec une blessure à l’aine depuis Wimbledon et ayant besoin de six semaines hors du terrain pour récupérer et recommencer à concourir.

Le joueur le plus expérimenté a produit son meilleur tennis au moment le plus important, repoussant les neuf chances de pause et volant cinq fois le service de Roger sur six occasions, prenant 14 des 15 points les plus notables pour conclure la victoire en deux sets et rester sur le titre. cours.

Après le match, Roger a dit qu’il n’avait pas pris un bon départ et qu’il ne pouvait pas utiliser ses chances quand il les avait, ce qui a déterminé le vainqueur. À partir du milieu du deuxième set, le Suisse a commencé à mieux jouer, mais cela n’a pas suffi à avoir un impact, luttant un peu avec une blessure au bras également et terminant sa campagne au quatrième tour.

“André a commencé à très bien jouer. Je n’avais pas l’impression de jouer terriblement au début; j’étais simplement un coup derrière et j’ai manqué trop de coups. Je n’ai pas servi aussi bien que lors de mes premiers matchs et André mettre la pression sur moi, cela a rendu les choses très difficiles pour moi.

Je suis toujours déçu quand je perds mais j’ai eu mes chances dans les deux premiers sets. À 4-1 dans le deuxième, j’ai commencé à remonter un peu dans le match, mais deux sets étaient déjà partis et il n’y avait aucune chance de revenir.

Quand j’ai commencé à mieux jouer, la rencontre était déjà terminée. Je pense que cela aurait été un bon match si j’avais bien servi aujourd’hui, ne frappant que quelques as, ce qui est décevant. De plus, mon bras était douloureux, je le ressentais déjà contre Schalken et cela ne m’a pas aidé non plus.

Pourtant, j’avais le sentiment dans les deuxième et troisième sets que, quand je servais bien, je sentais que j’étais en lice. Malgré cela, j’ai raté trop d’occasions et c’est pourquoi il m’a battu en deux sets. ”