J’ai eu quelques batailles épiques avec Kevin Anderson

Le Suisse Roger Federer a admis qu’il avait eu quelques batailles épiques avec Kevin Anderson alors qu’il était en Afrique du Sud pour un match de charité. Federer, classé n ° 3 mondial, affrontera vendredi 19 fois le champion du Grand Chelem Rafael Nadal au Cap.

Federer, 38 ans, connaît bien la star sud-africaine Anderson, les deux ayant joué sept fois l’un contre l’autre tout au long de leur carrière. “Bien sûr, Kevin, nous avons eu quelques batailles épiques … à Wimbledon il y a quelques années, il m’a battu dans une épopée”, a déclaré Federer au Cap, selon Sport24.

L’ancien n ° 1 mondial Federer détient un record positif sur Anderson puisqu’il a six victoires et une seule défaite contre l’ancien n ° 5 mondial. Mais la seule victoire d’Anderson sur Federer est survenue lors de leur rencontre la plus épique. De retour en 2018 à Wimbledon, Anderson est venu de deux sets pour réclamer une victoire choc sur Federer 2-6 6-7 (5) 7-5 6-4 13-11.