«J’ai eu une carrière réussie qui aurait pu être meilleure mais aussi …»

Vainqueur de 13 titres ATP et de près de 400 matchs sur le circuit ATP, Nicolas Almagro a été contraint de mettre fin à sa carrière à domicile à Murcie l’an dernier, écarté du top 100 depuis l’été 2017 et aux prises avec des blessures constantes, notamment avec un genou gauche.

Le natif de Murcie est un ancien no. 9 et le quadruple quart de finaliste majeur, les perdant tous face à Rafael Nadal à Roland-Garros et à David Ferrer à Melbourne après un cinq setter. Nicolas a atteint l’ensemble de ses 23 finales ATP sur terre battue bien-aimée, marquant près de 300 victoires sur sa surface préférée et ayant une chance de jouer dessus après être devenu directeur de l’académie de tennis au club La Manga chez lui à Murcie.

Avec la pandémie de coronavirus, ce n’est pas possible pour le moment, mais Almagro a trouvé d’autres choses pour s’occuper, aider sa femme avec leurs deux enfants et faire des choses qu’il ne pouvait pas faire pendant qu’il était encore actif.

Avant la pandémie, Nicolas était en contact avec trois jeunes joueurs américains, les aidant à devenir des professionnels et partageant également son expérience avec l’événement à Acapulco où il revendiquait des titres auparavant. Cela a été suspendu pour le moment, mais l’Espagnol est toujours satisfait de sa vie actuelle, affirmant qu’il a quitté le tennis au bon moment et ses conditions, car il ne pouvait plus supporter les efforts après tant de revers.

«Je suis assez détendu pendant la quarantaine, passant du temps avec ma femme et mes deux enfants à la maison. J’ai une vie paisible en tant que joueur à la retraite et j’essaie toujours d’aider des tournois comme Acapulco à rejoindre leur organisation.

De plus, j’ai travaillé avec des joueurs qui ont demandé mon aide pour devenir des professionnels. J’aide trois joueurs des États-Unis, âgés de 15 à 18 ans, à essayer d’améliorer et d’accélérer leur progression. J’ai aimé l’idée de travailler avec eux, mais la situation actuelle signifie que nous n’avons pas pu travailler sur nos plans et nos objectifs.

Depuis l’ATP Tour, je pense que je manque le plus d’adrénaline de la compétition, passant de cent à zéro. Pourtant, je n’y pense pas beaucoup, en me concentrant sur les enfants et leur éducation. Quand j’étais encore actif, nous avions beaucoup voyagé, allant à différents endroits tout le temps.

Cela nous manque mais cela signifiait également que je ne pouvais pas être à la maison plus de deux semaines de suite; cela a changé maintenant. C’est un genre de vie différent, aider les enfants à la maison et j’espère l’apprécier autant que moi pendant la compétition.

Ils sont encore petits mais s’ils demandent à l’avenir, ma femme et moi leur montrerons ce que leur père a accompli dans sa carrière. S’ils décidaient de jouer au tennis, je serais plus que prêt à les aider sans tout contrôler; ils auront d’autres entraîneurs.

Je veux seulement qu’ils soient heureux et soutiendront toute décision qu’ils prendront. J’ai quitté le Tour très satisfait, prenant ma retraite à l’heure que je voulais, car je ne me sentais plus apte à jouer. J’ai eu une carrière très réussie qui aurait pu être meilleure mais aussi pire; c’était ma façon de vivre ma vie et je pense que j’ai accompli bien plus que je ne l’avais jamais rêvé. ”