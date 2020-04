«J’ai eu une excellente saison jusqu’à présent, améliorant beaucoup mon jeu»

S’exprimant après la défaite au quatrième tour à l’US Open 2001, Roger Federer, âgé de 20 ans, était satisfait de la saison jusqu’à présent, gagnant des positions sur la liste et se rapprochant de la place dans le top 10. Roger a débuté la saison à Sydney en tant que 30e meilleur joueur du monde, remportant quatre matchs en Australie avant de remporter le premier titre ATP à Milan en février.

Avec son jeu parfaitement adapté aux surfaces intérieures rapides, Federer a remporté trois victoires en Coupe Davis contre les États-Unis et s’est qualifié pour la demi-finale de Marseille et la finale de Rotterdam, remportant le titre de joueur du mois et jouant en quart de finale à Miami. ainsi que.

Sur terre battue, le Suisse a été le quart de finaliste de Monte-Carlo et de Roland Garros, délivrant son premier résultat notable aux Majors à l’adolescence et le répétant à Wimbledon quelques semaines plus tard. Au All England Club, le champion junior d’il y a trois ans a renversé le septuple vainqueur Pete Sampras au quatrième tour, passant dans les huit derniers où il a perdu contre Tim Henman après une grande bataille.

Aux prises avec une blessure à l’aine lors des deux derniers matchs de Wimbledon, Roger a décidé de rentrer chez lui à Gstaad et de jouer sur terre battue la semaine prochaine, ne prenant que trois matchs contre Ivan Ljubicic et restant à l’écart du terrain pendant six semaines avant de revenir au US Open où il n’avait aucune chance contre le monde non.

2 Andre Agassi dans les 16 derniers. L’Américain a sauvé les neuf points de rupture et a volé cinq matchs retour pour contrôler le rythme tout le temps, laissant Roger derrière et restant sur la course au titre. Après l’US Open, Federer a été classé juste en dehors du top-10, y restant pour le reste de la saison avant de casser le groupe d’élite après avoir remporté le printemps du nid de Hambourg.

“Dans l’ensemble, cette année a été excellente pour moi, sans mauvaises semaines consécutives et trop de sorties prématurées. J’ai fait de grandes améliorations et je suis revenu fort après une blessure; j’espère que je maintiendrai cet élan dans les épreuves en salle.”