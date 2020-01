«J’ai fait ce que je devais faire» – Ashleigh Barty surmonte le blip pour éviter le choc de l’Open d’Australie

La tête de série Ashleigh Barty a effrayé la foule partisane à domicile en perdant le premier set contre Lesia Tsurenko, mais a rapidement rectifié la situation pour gagner 5-7, 6-1, 6-1 au premier tour de l’Open d’Australie.

Barty espère devenir la première Australienne à remporter le titre en simple depuis Chris O’Neil en 1978.

La joueuse de 23 ans a remporté son premier titre à domicile à l’International d’Adélaïde samedi, et elle a déclaré: «C’est un revirement serré. Au début du deuxième set, je me suis affûté et j’ai fait ce que je devais faire.

«C’est probablement le moment que j’attends avec le plus d’impatience. Je ne pouvais pas attendre de sortir sur cette magnifique cour. “

«Dans le premier set, c’était toujours sous mon contrôle. Je ne faisais que précipiter des points, en essayant de les terminer trop tôt. »

CONNEXES: Tennis Today: une française a qualifié «un travail méchant» et Ashleigh Barty est malade de son propre visage

Barty doit attendre de découvrir son adversaire du deuxième tour après que Polona Hercog et Rebecca Peterson aient fait pleuvoir leur match lundi.

Pendant ce temps, Caroline Wozniacki a remporté son match du premier tour lors de son dernier tournoi, en battant Kristie Ahn 6-1, 6-3.

“C’est toujours délicat”, a expliqué Wozniacki. “Il y a beaucoup d’émotions, mais j’ai essayé de les garder sous contrôle, et je pensais que je l’avais très bien fait aujourd’hui.”

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.