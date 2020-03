“J’ai googlé mon propre nom” – Dominic Thiem

Dominic Thiem s’est imposé comme une force avec laquelle il faut compter lors de la tournée ATP. Tout comme toutes les grandes figures de la tournée ATP, nous voulons également en savoir plus sur lui. Tennis Channel a fait exactement cela grâce à leurs chariots confessionnels sur Twitter.

Séance de questions-réponses avec Dominic Thiem

Dans Confessional Carts de Tennis Channel, un joueur est emmené sur une voiturette de golf et pose une série de questions. Dominic a donné beaucoup d’informations sur lui-même à travers ses réponses. Voici certaines de ces questions et les réponses de Thiem.

“Quel sport olympique pratiqueriez-vous en dehors du tennis?”

Thiem a répondu en disant qu’il jouerait au football. En plus de cela, on lui a demandé qui était son joueur de football préféré. Il était clairement un fan de Chelsea répondant: “Tout le monde de Chelsea”.

“Si vous pouviez être sur le court d’un match de l’histoire, quel serait-il?”

Dominic a choisi la demi-finale de l’Open d’Australie 2009 entre Rafael Nadal et Fernando Verdasco. Ce match a été l’un des plus exigeants physiquement puisqu’il a duré 5 heures et 14 minutes. Rafael Nadal l’a emporté et a remporté le match. Dominic Thiem considère cela comme le meilleur match de tous les temps.

“Quelle est la dernière chose que vous avez googlé?”

C’était l’avant-dernière question. C’était extrêmement drôle car Dominic Thiem a dit qu’il avait googlé son propre nom. Il a dit qu’il faisait cela pour regarder ce que les gens disent de lui. Je dois être d’accord avec Tennis Channel, si j’étais Dominic Thiem, je me chercherais aussi sur Google.

C’était bien d’en savoir plus sur Dominic Thiem car il fait partie du NextGen. Il est susceptible de succéder aux Big Three car il a déjà atteint 3 finales du Grand Chelem. Il devra cependant attendre car le coronavirus a suspendu la tournée ATP. On peut s’attendre à ce qu’il remporte bientôt son premier grand chelem.