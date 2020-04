«J’ai grandi sur de l’argile mais j’aime plus l’herbe»

Roger Federer est devenu champion junior de Wimbledon à l’âge de 16 ans en 1998, montrant ses compétences sur la surface la plus rapide et ressemblant au joueur à surveiller sur la surface la plus rapide au cours des deux prochaines décennies. Après quelques années médiocres au All England Club au niveau senior, Roger a battu Pete Sampras au quatrième tour en 2001 en route vers le quart de finale, subissant une autre défaite précoce en 2002 avant de se diriger un an plus tard pour embrasser gloire du tennis à 21 ans.

Depuis lors, le Suisse a été l’un des concurrents les plus accomplis sur la surface verte, remportant 19 titres et près de 200 matchs, dont huit couronnes et plus de 100 victoires à Wimbledon. D’un autre côté, malgré sa croissance sur terre battue, Roger n’a pas pu trouver le rythme sur la surface la plus lente lors de ses premiers matchs sur le Tour, améliorant cela en 2001 et devenant concurrent à Roland Garros à partir de 2005.

Parlant de deux surfaces à Miami 2002, Roger a déclaré qu’il était plus facile de jouer les points décisifs sur l’herbe que sur la terre battue où vous devez travailler plus dur pour la gagner, exposant vos vulnérabilités au rival et ne pouvant pas contrôler les échanges comme vous. sur l’herbe.

“Je joue mieux sur l’herbe que sur la terre battue, c’est sûr. Même si j’ai grandi sur la terre battue et que j’y ai joué tout le temps, même en hiver en ballon. C’est bizarre parce que j’avais un score de 0-11 lors de mes premiers matchs ATP. sur de l’argile, j’étais comme, ce n’est pas possible.

Sur les gros points sur terre battue, vous pouvez voir plus de faiblesse de votre jeu et le rendre évident pour votre rival. Sur l’herbe, c’est deux coups et parfois on peut avoir de la chance aussi, on ne sait jamais dans un rallye aussi court. Sur terre battue, il faut travailler dur pour gagner le point; il n’y a aucune supposition là-bas.

J’étais déçu de mon jeu sur terre battue auparavant mais maintenant c’est beaucoup mieux, j’ai eu de bons résultats. D’un autre côté, j’ai remporté le titre junior à Wimbledon en 1998 mais les résultats sur gazon n’étaient pas là au cours des deux prochaines années, en attendant que la saison entière subisse des pertes lors des premiers tours.

Ensuite, la grande chose s’est produite lorsque j’ai battu Pete Sampras et maintenant tout le monde me considère comme le favori. Je me sens bien sur l’herbe; J’ai été surpris quand j’ai battu Sampras mais pas par le niveau que j’ai produit. ”