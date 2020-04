“J’ai halluciné avec la NBA”

30/04/2020 à 21:15

Le joueur de tennis espagnol Garbiñe Muguruza ce jeudi a interviewé le basketteur espagnol Ricky Rubio à travers les réseaux sociaux, où tous deux comparaient leurs sports et souhaitaient une fin précoce à la crise des coronavirus, manquant la compétition et surtout le contact avec les gens et les amis.

Le champion de deux «Grand Chelem» a mené une conversation avec la base de l’équipe espagnole et les Phoenix Suns via Instagram d’Adidas. «Mugu» Il a mis un accent particulier sur les différences entre les deux sports et ils ont tous deux parlé de la façon dont ils passent du temps à attendre que la pandémie de COVID-19 se termine ou soit contrôlée.

Blond Il a dit que dans la NBA, ils ont agi rapidement après le positif de Rudy gobert. “Si la NBA était annulée, il irait longtemps et il voulait être avec la famille. La NBA l’avait un peu préparé, ils nous avaient donné quelques discussions sur ce qui pouvait arriver, ils étaient prêts. Quand Gobert positif tout s’est arrêté immédiatement “, at-il dit.

D’un autre côté, Muguruza s’est intéressé à la récente paternité de Blond. “Apprendre par la force, mais très heureux de pouvoir être à la maison et vivre ça. Si j’avais joué, j’aurais raté beaucoup de choses, j’aurais aimé que cette situation ne se soit pas produite, mais être à la maison est grandement apprécié”, a-t-il déclaré.

D’un autre côté, Garbiñe Il a admis qu’il avait halluciné quand il pouvait voir un match de la NBA en direct. “J’ai été étonné quand je suis allé voir la NBA. Les pom-pom girls, la mascotte, les gens qui criaient, les gens si proches que je peux vous trébucher”, a déclaré le joueur de tennis, qui a reconnu que l’US Open pourrait avoir une partie de cela. “Au tennis, cela dépend du tournoi. En Angleterre, c’est le silence, Wimbledon. Ensuite, il y a des tournois comme New York qui, si vous brisez la raquette, le public explose. Mais rien par rapport à la NBA”, a-t-il ajouté.

De plus, le joueur des Suns a reconnu que la NBA n’est pas seulement du basket mais “un spectacle”. Blond Il a raconté les tournées de matchs à l’extérieur de la NBA et une routine qui lui donne envie de voyager. Cependant, la base et le joueur de tennis ont tous deux l’intention de mieux connaître l’Espagne. “Je pense que je connais plus de pays que l’Espagne. J’aime votre idée”, a expliqué celui de Caracas, prêt à voyager en camping-car dans la péninsule.

Pour sa part, Ricky Il a rappelé ses jours de présence au Comte Godó, le tournoi de tennis de Barcelone, et a rappelé deux anecdotes liées au tennis. “J’aime beaucoup le tennis. L’un des jeux qui m’a le plus frappé a été le Nadal-Djokovic de Pékin 2008. Aussi à Rio, je me souviens que Del Potro Il est entré dans la salle de sport après avoir perdu la finale et tout le monde s’est levé pour l’applaudir pour l’effort qu’ils ont fait “, se souvient-il.

Muguruza a reconnu à quel point les petites choses du quotidien sont plus appréciées, comme le simple fait de “sortir”, alors que Ricky souhaitait pouvoir “dîner avec des amis”. En revanche, la joueuse de tennis s’est souvenue de la figure de Kobe Bryant. “C’était très dur”, a expliqué le gardien. “Cela faisait très mal non seulement parce qu’il était l’un des meilleurs joueurs. Kobe était un leader dans sa mentalité de gagnant et maintenant il appréciait sa famille, il avait beaucoup à donner à la société, et ce fut un coup très dur”, a déclaré Ricky.

