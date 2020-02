J’ai hâte de jouer de plus gros tournois

Maddison Inglis a récemment remporté le titre international de Perth en battant Destanee Aiava en deux sets, 6-4 7-6 (4). “C’était mon meilleur match de la semaine”, a déclaré Inglis. «J’étais super content de gagner et de le faire devant mes amis et ma famille était vraiment spécial.

C’est probablement le plus heureux que j’ai jamais remporté en remportant un titre, juste parce que tout le monde était là et que je pouvais le partager avec eux ». Inglis a été en grande forme et est sur une séquence de dix victoires consécutives après avoir remporté Burnie – son premier titre ITF USD 60 000 le mois dernier et ce titre.

Classée au n ° 119 sur les tableaux WTA, elle se prépare pour le prochain été américain et cherche à percer dans le Top 100. “Les deux derniers tournois ont été très bons pour moi et j’ai un peu de confiance pour traverser certains de ces matchs serrés”, a-t-elle déclaré.

“J’ai vraiment hâte de jouer à de plus gros tournois maintenant et de voir comment je vais contre ces filles”. Le titre en double a été remporté par le deuxième duo de têtes de série japonais Kanako Morisaki et Erika Sema après avoir évincé le duo tête de série australo-néo-zélandais Jaimee Fourlis et Erin Routliffe 7-5 6-4.