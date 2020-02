“J’ai hâte de revenir”, déclare Kim Clijsters, “universellement aimée”, alors qu’elle confirme son retour

Kim Clijsters, quadruple vainqueur du Grand Chelem, fera son retour compétitif au tennis aux Championnats hors taxes de Dubaï en février.

L’ancienne n ° 1 mondiale a annoncé en septembre dernier qu’elle ferait un deuxième retour au WTA Tour début 2020, mais deux mois plus tard, elle a été forcée de repousser la date en raison d’une blessure au poignet.

Cependant, la mère de trois enfants va finalement revenir sur le terrain de Dubaï pour le tournoi WTA Premier, qui se déroulera du 17 au 22 février.

“Je suis vraiment ravi de retourner sur le terrain du match”, a déclaré le joueur de 36 ans. “Je sais que c’est un anniversaire spécial pour les Dubai Duty Free Championships, donc c’est un honneur de faire mon retour au jeu et mes débuts à Dubaï en même temps.

“Je suis impatient de revenir au jeu que j’aime et de rejouer devant les fans – le soutien et les encouragements que j’ai reçus depuis l’annonce ont été accablants.”

J’accepte un joker pour jouer au @DDFTennis. Depuis l’annonce de mon retour, il y a eu quelques bosses mais j’ai hâte de revenir sur le terrain de match et ce que ce prochain chapitre apporte… Merci à tous mes fans pour leurs encouragements ces dernières semaines. Rendez-vous à Dubaï! pic.twitter.com/XOwIeEujyk

– Kim Clijsters (@Clijsterskim) 9 février 2020

Clijsters, qui a remporté trois de ses titres du Grand Chelem après avoir donné naissance à son premier enfant, sera rejointe lors de l’événement étoilé par la double gagnante majeure Simona Halep, la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin ainsi que la championne de l’US Open Bianca Andreescu.

“Nous sommes ravis d’accueillir un si grand champion ici pour la première fois et sommes ravis que Kim Clijsters ait choisi d’inclure Dubaï dans son calendrier limité alors qu’elle cherche à poursuivre sa merveilleuse carrière”, Colm McLoughlin, vice-président exécutif et PDG de Dubaï Duty Free, a déclaré.

«Elle est vraiment l’une des plus grandes joueuses à avoir honoré le jeu, et elle a excellé dans le défi souvent difficile d’être non seulement l’une des plus fortes concurrentes du jeu, mais aussi d’être universellement aimée et respectée par ses pairs, nous lui souhaitons plein succès ici . “

