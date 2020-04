“J’ai hâte d’être de retour sur le terrain car la compétition me maintient en vie”

Le monde du sport connaît l’un des moments les plus compliqués de son histoire. L’urgence sanitaire causée par la propagation du coronavirus a tout arrêté, et évidemment aussi les compétitions de tennis. Les joueurs essaient de rester en forme en s’entraînant à domicile, mais la distance par rapport aux terrains de jeu se fait de plus en plus sentir.

Stefanos Tsitsipas détient des victoires contre les Big 3 – à savoir Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Cependant, le plus gros prix du tennis lui fait encore allusion. Le joueur grec n’a toujours pas pu décrocher un titre de grand chelem.

Dans une récente interview, Stefanos a révélé qu’il croyait que son rythme de travail actuel le rapprocherait du résultat souhaité. «Je crois en mon travail. Je travaille pour gagner un titre du Grand Chelem dès que possible, je n’ai pas été en mesure de le prouver lors des deux derniers tournois du Grand Chelem, mais c’est un objectif que je veux atteindre “- a-t-il déclaré.

“La compétition et le jeu me manquent”, a ajouté Tsitsipas. “Je ne peux pas attendre d’être de retour sur le court de tennis parce que la compétition me maintient en vie – elle me permet de continuer tous les jours. J’ai vraiment hâte à mon prochain tournoi.

J’espère que ce n’est pas loin d’ici. J’espère que tout cela durera le moins de temps possible. J’essaie de rester en forme. Cela a un effet, je dirais. Le temps semble courir assez lentement! J’essaie de rester actif.

J’essaie d’aller dehors, de faire de l’exercice, de courir et de garder mon corps en forme “, a déclaré Tsitsipas.” C’est quelque chose qui est vraiment difficile en ce moment – essayer de ne pas devenir paresseux et de ne rien faire.

C’est assez délicat. Vous ne voulez pas prendre plus de poids, vous ne voulez pas perdre de muscle et de flexibilité. Tout cela est d’une importance cruciale pour que vous conserviez votre bonne forme. Vous devez toujours trouver des solutions et des moyens de maintenir votre corps et d’être en forme mentalement et physiquement. ”