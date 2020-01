J’ai joué mon meilleur tennis

Denis Shapovalov, le flair canadien d’origine israélienne, âgé de 20 ans, a été éliminé lors de la première ronde de 20 AO à la suite d’un affrontement prolongé et de sueur humide lundi 20 janvier au matin. En fait, Shapovalov semblait être plus préoccupé par les problèmes de santé liés aux feux de brousse depuis le début du match, en particulier après le jeune pistolet grec, Tsitsipas avait été diagnostiqué une maladie pulmonaire un jour plus tôt, alors qu’il semblait que le Canadien n’avait pas vraiment été dans le match.

Néanmoins, malgré une année 2019 solide, la 13e tête de série Shapovalov a dû quitter l’Open d’Australie après avoir cédé la victoire au 67e hongrois de 27 ans, Márton Fucsovics, après 65 erreurs non forcées, mais les efforts de Fucsovics n’ont pas pu être sapés car il C’était la deuxième fois que le Hongrois battait une treizième tête de série en Grand Chelem.

En outre, la tête de série n ° 67, Fucsovics, qui avait battu l’émouvante âme canadienne, Shapovalov 6-3, 6-7 (7), 6-1, 7-6 (3), rencontrerait la star italienne Jannik Sinner ou un wildcard australien Max Purcell au deuxième tour. Pendant ce temps, après avoir battu le numéro un mondial

13 pour la deuxième fois de sa carrière, le Fucsovics, 67e mondial, a déclaré dans l’interview sur le terrain lundi 20 janvier matin:Habituellement, ce n’est pas un chiffre chanceux, mais pour moi, mon numéro préféré, j’ai joué certains de mes meilleurs tennis aujourd’hui.

Tout fonctionnait bien. ”