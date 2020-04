«J’ai joué un match presque parfait contre Roger Federer»

Rafael Nadal avait encore 17 ans au début de la saison 2004, atteignant sa première finale ATP et se battant durement à l’Open d’Australie. Après sa première victoire en Coupe Davis et le troisième tour à Indian Wells, Rafa avait faim de plus à Miami, battant un ancien champion de Wimbledon Goran Ivanisevic au deuxième tour et organisant une rencontre avec le n ° mondial nouvellement couronné.

1 Roger Federer le 28 mars, dans ce qui serait le chapitre d’ouverture d’une des plus grandes rivalités de notre sport. À l’âge de 17 ans, neuf mois et 25 jours, Nadal a marqué un triomphe sensationnel de 6-3, 6-3 en 70 minutes rapides, devenant le plus jeune joueur avec une victoire sur le n ° mondial.

1 joueur depuis la formation de l’ATP Tour en 1990. Malgré un talent évident et une volonté de fer du jeune Espagnol, personne n’aurait pu prédire ce résultat, pas contre le joueur qui a conquis l’Open d’Australie, Dubaï et Indian Wells et n’en a perdu qu’un match cette saison!

Une semaine auparavant, Roger avait remporté le titre à Indian Wells et n’avait que quelques jours pour récupérer physiquement et se préparer pour Miami, ressentant des signes de maladie et de fièvre et n’ayant jamais l’air bien sur le terrain contre Rafa. Le Suisse a à peine survécu à un défi de Nikolay Davydenko lors du tour précédent et n’avait plus rien dans le réservoir pour le jeune Espagnol, s’inclinant en deux sets et envoyant un adolescent dans les 16 derniers.

Cependant, nous ne devons rien retenir du triomphe de Nadal, remportant une victoire impressionnante après avoir joué sans aucun signe de nervosité, faisant à peu près tout sur le terrain. Rafa a fait d’énormes dégâts avec son coup droit de coup droit qui a rebondi haut et a pris du temps sur les tirs de Federer, gardant l’adversaire hors de la zone de confort et tirant beaucoup d’erreurs.

La défense de l’Espagnol était déjà parmi les meilleures du jeu, construisant une forteresse autour de la ligne de base qui était presque impossible à pénétrer, même pour un attaquant aussi fin que Roger. Il ne s’est pas contenté de cela, cependant, attaquant chaque fois qu’il le pouvait et jouant des points bien construits au filet, mélangeant bien les tirs pour garder les rallyes sur sa raquette et ne permettant jamais à Federer d’intervenir et de prendre les choses en main.

Le service de Nadal lui a donné un avantage considérable lors de la première rencontre contre le Suisse, ne faisant jamais face à une balle de break ou à deux dans ses matchs et créant de la place pour jouer plus agressivement au retour. De plus, Rafa a servi à 81% et a remporté 31 des 39 points après avoir décroché le premier service, produisant des chiffres impressionnants pour un joueur dont le tir initial n’était pas une arme de choix dans son arsenal au début.

Le deuxième service de Nadal a également fonctionné comme un charme (il n’a dû jouer que neuf points sur le service le plus faible), perdant 12 points en neuf matchs de service au total, ce dont il n’aurait pu rêver avant le début du match.

D’autre part, Roger n’a pas pu suivre ces chiffres derrière son tir initial, perdant près de 40% des points et devant jouer contre sept chances de pause, subissant trois pauses pour propulser Rafa au-dessus de la ligne d’arrivée sans se battre correctement.

Federer avait 16 vainqueurs de service et Rafa retournant les autres services sans problème, gagnant un avantage instantané dans les rallyes et renvoyant les balles au revers de Roger, en particulier dans le deuxième set, se tenant fort dans le reste de l’échange.

Nadal a terminé la rencontre avec neuf vainqueurs de service et avait un avantage de 14-11 sur les gagnants sur le terrain, frappant avec plus de variété que son rival qui n’avait que deux gagnants en dehors de son coup droit. Le Suisse a pulvérisé 17 fautes directes, dont 12 de son aile plus substantielle, tandis que Nadal est resté sur 14, principalement grâce à son revers.

L’Espagnol a forgé la différence la plus significative dans le segment des erreurs forcées, frappant seulement trois de son revers tandis que Roger comptait jusqu’à 16, une autre excellente illustration de qui était le joueur le plus agressif et qui avait le dessus dans les rallyes.

Federer avait un avantage mince dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups (31-27) grâce à ces vainqueurs de service, mais tout le reste était du côté de Nadal, a démoli l’adversaire dans les rallyes de milieu de gamme de cinq à huit coups (20-7) et remportant 11 des 16 points les plus longs pour remporter l’une des victoires les plus impressionnantes avant de devenir un concurrent majeur un an plus tard.

“Je suis ravi parce que j’ai joué l’un des meilleurs matchs de ma vie. Roger n’a pas joué son meilleur tennis et c’est la raison pour laquelle j’ai pu gagner. Je veux dire, s’il avait joué son meilleur tennis, je n’aurais pas eu chance.

Mais c’est ce qui se passe au tennis. Si un joueur comme moi joue à un très, très bon niveau et un meilleur joueur comme Roger, je peux gagner. J’ai joué au tennis presque parfait aujourd’hui, entrant dans le court et dominant les échanges pour le faire sortir de la zone de confort. J’ai aussi exceptionnellement bien servi, probablement comme jamais dans ma vie; c’était aussi la clé. ”