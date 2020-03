“J’ai juste besoin d’éteindre mon cerveau” – Serena Williams sur la gestion des différents aspects de sa vie

Serena Williams, l’une des femmes autodidactes les plus riches des États-Unis, a non seulement un héritage sans précédent dans le tennis, mais elle a également énormément contribué au domaine de l’entrepreneuriat. L’année dernière, sa valeur nette estimée était d’environ 225 millions de dollars. Et la majorité des revenus ont été gagnés en mélangeant son «cerveau et sa marque».

Williams a partagé sur la gestion de ses œuvres entrepreneuriales, parallèlement à son emploi à temps plein en tant que joueuse de tennis professionnelle et mère. “Quelque chose que je fais tous les jours [to] éteindre complètement mon cerveau, ce qui semble étrange mais parce que je travaille tellement entre le tennis et la course à mes autres propriétés – Serena Ventures et Serena Clothing », a-t-elle déclaré.

Serena Ventures (une entreprise qui finance des entreprises pour lancer leur entreprise) et Serena Clothing ont été ses principaux projets commerciaux. Elle investit régulièrement du capital dans diverses autres entreprises.

Serena Williams

L’un d’eux, un investissement dans une chaîne de café indonésienne, où Williams et le rappeur milliardaire Jay-Z se sont réunis pour soutenir la croissance de la société de café.

Elle sollicite souvent des conseils en matière d’investissement auprès de son amie de longue date et chef de l’exploitation de Facebook, Sheryl Sandberg. Et la plupart du temps, elle dépend de son mari Alexis Ohanian.

Serena Williams à rafraîchir son esprit

Seule sportive à figurer parmi les 100 athlètes les mieux payés de Forbes, Serena Williams a mentionné ses activités anti-stress.

“Mais c’est beaucoup, donc j’ai juste besoin d’éteindre mon cerveau et de ne penser à rien. Parfois, c’est de la médiation. Parfois, il regarde une émission [on TV] cela n’a rien à voir avec quoi que ce soit, comme quelque chose de stupide ou amusant », a-t-elle ajouté.

“C’est beaucoup plus facile maintenant parce que je peux juste regarder mon bébé. Cela m’aide vraiment à me concentrer sur elle et à me concentrer sur l’instant et à ne penser à rien d’autre. Et je le fais exprès avec elle parce que je sais que je dois juste m’arrêter. Cela me permet de réinitialiser. Et obtenez plus d’énergie pour aller vous entraîner le lendemain ou prendre plus d’appels professionnels », a déclaré Williams.

Serena Williams

Sur les courts de la WTA, la numéro neuf mondiale, Serena Williams, a été vue pour la dernière fois à l’Open d’Australie 2020 et s’est avérée être un bouleversement de troisième ronde. Plus tard, elle a joué à la Coupe de la Fed contre la Lettonie. Elle a soutenu l’équipe des États-Unis pour gagner une place en finale de la Fed Cup à Budapest, en Hongrie. Ce mois-ci, elle sera vue sur les tribunaux d’Indian Wells et de Miami.