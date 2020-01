L’Italien Fabio Fognini dit qu’il joue certains de ses meilleurs tennis car il est plus détendu et paisible après s’être marié et avoir une famille, dans une interview à The Stuff en Nouvelle-Zélande où il joue l’ASB Classic.

L’énigmatique italienne est classée n ° 12 au monde et est la première tête de série à Auckland. L’Italien a connu une excellente saison 2019 sur le terrain et en dehors du terrain, et cela s’est révélé non seulement dans ses résultats mais aussi dans sa disposition.

“Je ne sais pas, dehors [of tennis], Je suis plus détendue, plus paisible et plus heureuse, parce que maintenant nous avons le bébé, nous sommes mariés. J’ai la vie dont je rêvais depuis le début, quand tout le monde était jeune. “

La star italienne est mariée à l’ancienne championne de l’US Open Flavia Pennetta et le couple a accueilli son deuxième enfant fin décembre. “Le plus important maintenant, c’est que je suis heureux. Je suis heureux dehors [the court] et bien sûr à l’intérieur.

Parce que ces deux choses me rendent plus détendu, me font sentir, ce n’est pas juste de le dire, mais comme il n’y a pas de tension. Nous avons toujours de la tension bien sûr, car nous étudions notre prochain adversaire, combien de points nous avons cette semaine, si je joue bien ou si je baisse dans le classement.

Mais croyez-moi. Je m’en fiche, je sais que maintenant je suis presque à la fin de ma carrière, donc j’aimerais en profiter du mieux que je peux, cette dernière partie de ma carrière. Essayez de faire de mon mieux et nous verrons. “Fognini est toujours connu pour son tempérament volatil, mais dit qu’il est comme toute autre personne, qui essaie de faire de son mieux quand ils vont au travail.

“Je dois être honnête. Je suis comme n’importe qui quand ils vont au travail, je vais essayer du mieux que je peux et si je joue mal un jour, que j’ai une mauvaise situation ou que je ne me sens pas bien sur le court, je vais être le même, comme toujours.

Je ne dis jamais que je vais le changer derrière une balle jaune. Je suis Fabio Fognini à 110% à l’intérieur et à l’extérieur du terrain. “L’Italien a remporté son premier tournoi des Masters Series à Monte-Carlo l’an dernier et dit que ce fut le meilleur tournoi de sa carrière.

“Ce fut le meilleur tournoi de ma carrière, c’est sûr. J’ai de très bons souvenirs et je suis ému parce que je suis né à San Remo, qui est très proche de là. J’y pratiquais quand j’étais très jeune, donc c’était toujours un rêve.

Mais maintenant c’est 2020, une autre saison commence. Nous avons joué la semaine dernière à l’ATP Cup et cette semaine je suis à Auckland et j’essaie de me préparer du mieux que je peux avant le grand événement de la semaine prochaine (Open d’Australie). J’espère que je gagnerai quelques matchs ici afin d’avoir une bonne préparation pour l’Open d’Australie. ”