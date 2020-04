J’ai le numéro d’Agassi et si j’ai besoin de conseils, je me tourne également vers lui

La star du tennis allemand Alexander Zverev dit qu’il est un grand fan de l’ancien numéro un mondial Andre Agassi depuis son enfance et lui tend la main chaque fois qu’il a encore besoin de conseils. S’adressant à la presse allemande, le numéro 7 mondial a déclaré: “J’ai suivi Agassi toute mon enfance.

J’ai toujours été un grand fan d’Agassi et je portais aussi le tissu pirate de lui. “Zverev s’est également entraîné avec Agassi il y a quelques années et dit qu’il reste en contact avec le champion du Grand Chelem à huit reprises.” J’ai son numéro et si j’ai besoin de conseils, je me tourne aussi vers lui. “

La légende du tennis américain fête ses 50 ans mercredi 29 avril. Il vit maintenant à Las Vegas avec sa femme – la légende allemande du tennis Steffi Graf et leurs deux enfants. “Je lui souhaite tout le meilleur et j’espère qu’il a encore 50 ans devant lui.”

Alors qu’Agassi a travaillé avec plusieurs joueurs de tennis, dont Novak Djokovic et Grigor Dimitrov ces dernières années après sa retraite, son objectif principal reste ses projets éducatifs à Las Vegas. En plus de remporter huit tournois du Grand Chelem, Agassi a également remporté la médaille d’or olympique de 1996 et a terminé deuxième de sept autres tournois du Grand Chelem.

Agassi n’est devenu que le deuxième joueur masculin à remporter les quatre titres en simple du Grand Chelem de sa carrière après Rod Laver – il a ensuite été rejoint par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dans ce groupe restreint.