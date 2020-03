«J’ai mis Roger Federer légèrement sur Rafael Nadal, Novak Djokovic mais …»

Depuis plus de 15 ans, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les figures les plus en vue du circuit ATP, se poussant les limites et se tenant au-dessus de tous les rivaux pour conquérir de nombreux records. Depuis 2004, Roger, Rafa et Novak n’ont manqué qu’une seule fin d’année non.

1 honneur et conquis la majorité des titres majeurs et Masters 1000, décrochant un record après l’autre et se distançant au sommet du Parthénon masculin. Après l’US Open 2016, le trio mentionné a remporté 13 couronnes majeures consécutives, Novak Djokovic et Rafael Nadal réduisant l’écart avec Roger Federer qui est toujours le leader du peloton avec 20 trophées les plus importants dans son cabinet.

Pour Pablo Andujar, cela suffit pour garder le titre de GOAT, mais l’Espagnol est conscient du fait que Nadal et Djokovic sont là pour se battre pour ce prix, Nadal récoltant 19 Majeurs jusqu’à présent et Djokovic qui est juste là avec 17.

Le Serbe est le plus jeune joueur du trio et celui qui a réussi à réduire l’écart avec ses principaux adversaires au cours de la dernière décennie, gagnant sa place parmi les immortels et espérant rattraper Federer et Nadal dans les années à venir.

Novak a débuté la saison avec un score parfait de 18-0, ajoutant le huitième trophée de Melbourne à sa collection et se préparant à la même chose à Paris, Londres et New York. Néanmoins, la pandémie de coronavirus a causé un désordre complet dans le calendrier, l’ATP annulant 13 événements en mars, avril et mai et Roland Garros qui se poursuivra en septembre, sept jours seulement après la finale de l’US Open!

Pour le moment, nous ne savons pas quand nous allons voir une action et qui trouvera la forme après une si longue pause, Wimbledon étant également dans le doute après une situation difficile en Grande-Bretagne et dans le reste du monde occidental.

En 2019, Nadal a célébré à Roland-Garros et à l’US Open tandis que Djokovic a vaincu Federer à Wimbledon après avoir repoussé deux balles de match en finale.