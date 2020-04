«J’ai passé une excellente semaine, mais c’est frustrant de perdre de cette façon»

En compétition dans son premier quart de finale à Wimbledon, Roger Federer a perdu contre Tim Henman 7-5 7-6 2-6 7-6 en trois heures et 13 minutes, incapable de continuer là où il était parti au tour précédent contre le champion en titre Pete Sampras .

C’était leur troisième rencontre et la troisième victoire de la star locale qui a remporté deux points de plus que Roger au total, l’emportant dans les moments décisifs dans les sets qu’il a remportés pour se qualifier pour la demi-finale. Tim a profité d’une pause dans le 11e match de l’ouverture, sans interruption de service dans le deuxième set et un bris d’égalité serré où Roger avait un avantage de 6-3.

Sans aucun signe de nervosité, Henman a attrapé cinq points consécutifs pour voler le set et forger un énorme deux sets à l’amour, faisant un grand pas vers la ligne d’arrivée. Federer a rebondi avec une double pause dans le troisième set et a également combattu dur dans le quatrième (Tim a servi la victoire à 5-3) pour atteindre un bris d’égalité où il a ouvert une solide avance de 5-2.

Pourtant, ce n’était pas pour lui, avec Henman tournant les tables et remportant le briseur 8-6 pour sceller l’affaire et passer en demi-finale, laissant le jeune les mains vides. “Je suis très déçu; je pense que c’est assez normal après avoir raté tant d’occasions.

J’ai passé une bonne semaine mais c’est très frustrant de perdre de cette façon comme aujourd’hui. Les compliments sont toujours gentils mais cela ne m’a pas aidé; Je dois le prouver sur le terrain. Je n’ai pas pu terminer le match; c’est pourquoi je suis très déçu d’avoir suffisamment de chances d’atteindre au moins le cinquième set.

Je serai de retour l’année prochaine et je ferai au moins un pas de plus. J’étais beaucoup plus nerveux en jouant à Pete qu’en jouant à Tim aujourd’hui. Il a joué un bon match, me cassant là-bas dans le premier, et aussi pour gagner le set là-bas. Je veux dire, si j’avais pu faire le bris d’égalité en deuxième manche, ça aurait été une autre histoire. ”