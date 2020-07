«J’ai pensé à mon genou plutôt qu’à Roger Federer à Wimbledon 2007»

Rafael Nadal a fait un début prometteur à Wimbledon en 2003, devenant l’un des plus jeunes joueurs du troisième tour de l’événement de tennis le plus prestigieux. Trois ans plus tard, l’Espagnol accède à sa première finale à Wimbledon, espérant remporter deux tournois consécutifs après la défense du titre à Paris.

Pourtant, Roger Federer se tenait entre Rafa et le « Channel Slam », battant le jeune pistolet en quatre sets pour remporter la quatrième couronne consécutive de Wimbledon et venger cette défaite parisienne. Un an plus tard, Roger et Rafa étaient à nouveau les joueurs à battre à Wimbledon, atteignant un autre match pour le titre et développant l’une de leurs rencontres majeures classiques.

Après trois heures et 45 minutes, Federer est resté invaincu à Wimbledon pour la cinquième année consécutive, l’emportant sur Nadal 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2 pour écrire l’histoire. Rappelant le match, Nadal a déclaré qu’il était plus préoccupé par l’état de son genou que Roger Federer de l’autre côté du filet, incapable de maintenir l’élan du quatrième set et de terminer deuxième malgré avoir tout donné contre l’adversaire le plus dur possible. .

Avec 24 as, Federer a repoussé sept des 11 occasions de pause, dominant dans les phases finales des sets un et trois et produisant son meilleur tennis quand il importait le plus de franchir la ligne d’arrivée en premier.

Le Suisse a eu plus de vainqueurs et des erreurs non forcées, renversant Rafa dans les rallyes les plus rapides jusqu’à quatre coups.

Federer a remporté le premier match avec un vainqueur de la volée à 8-7 lors du bris d’égalité avant que Nadal ne rebondisse dans le deuxième set pour égaliser le score global.

Il n’y a eu aucune interruption de service dans le troisième set et Roger a été le meilleur joueur dans le tie-break, gagnant 7-3 pour se rapprocher de la ligne d’arrivée. Prêt à tout laisser sur le court, Nadal a dominé le set numéro quatre, forgeant un avantage de 4-0 et jouant à un niveau élevé pour forcer un décideur.

Là-bas, Federer a dû creuser profondément dans les deux premiers matchs de service, économisant quatre chances de pause et en tirant un coup de pouce massif, accélérant les cinq derniers matchs pour sceller l’accord et rejoindre Bjorn Borg sur cinq couronnes de Wimbledon d’affilée.

« J’ai un peu une mémoire générale du cinquième set, je ne me souvenais pas que j’avais eu autant d’occasions. Honnêtement, dans le quatrième set, quand tout allait très bien pour moi, j’ai une crevaison au genou qui a pris l’élan de moi.

J’ai fini par me soucier plus du genou que du match. Vous ne pouvez pas garder une trace de quelque chose comme ça dans le cinquième set d’une finale de Wimbledon contre Roger Federer. Les premiers points de rupture au début du cinquième set m’ont fait beaucoup de dégâts.

Je suis allé au vestiaire très affecté car j’ai fini par être battu avec une double pause, c’était une grosse différence. Ne pas pouvoir donner plus m’a fait beaucoup de dégâts « , a expliqué Rafael Nadal.