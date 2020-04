«J’ai pensé à un boulot de supermarché»

La pandémie de coronavirus a bloqué la saison de tennis pendant au moins quatre mois et demi, obligeant les joueurs à suspendre leurs raquettes avant Indian Wells et à les laisser de côté au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet.

Comme nous le savons tous, Wimbledon a été annulée mercredi pour la première fois depuis 1945, les problèmes de santé étant prioritaires sur le sport et tous les autres événements qui incluent un plus grand groupe de personnes. Alors que les joueurs d’en haut pensent à manquer une opportunité de chasser des trophées notables, les moins bien classés trouvent le moyen de survivre aux prochains mois sans tennis en attendant de voir un modèle financier de l’ATP et de la WTA qui les aiderait à surmonter la crise et perdurer avant la reprise de la saison.

Naomi Broady, 30 ans, est actuellement classée 499e en simple, aux prises avec une blessure à la cheville et ne jouant plus depuis début novembre, ce qui aggrave encore sa situation. Naomi a déclaré sur BBC Radio Manchester qu’elle envisageait également de signer pour un emploi dans le supermarché local, incertain de la façon dont les choses évolueront dans le tennis pour le reste de la saison, ce qui dérange probablement tous les joueurs extérieurs au top 50.

“Le tennis est un sport individuel et nous devons gagner notre argent; si ce n’est pas possible, nous n’en avons pas, c’est très simple”, a déclaré Brady à la BBC Radio Manchester. “Je cherchais à faire du travail dans les supermarchés, surtout au début quand ils disaient qu’ils se battaient pour le personnel.

Aucun joueur ne gagnera d’argent pendant les tournées. Je connais beaucoup de joueurs de rang inférieur qui ne font pas vraiment beaucoup d’argent, n’ont pas d’épargne et font campagne pour essayer d’obtenir une sorte d’aide ou de soulagement financier.

Le petit plus de confort est que tout le monde est dans le même bateau. Le pays est actuellement en lock-out et à moins que les joueurs n’aient le terrain dans leur propre jardin, qui n’est pas très nombreux, personne ne peut rien faire du tout. ”