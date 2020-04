Comme tous les fans le savent, Maria Sharapova et Serena Williams ont toujours eu une relation très mouvementée. Dans son livre «Unstoppable. Ma vie jusqu’à présent ”, la championne de Sibérie consacre un long extrait à son premier triomphe en Slam, historique qui s’est produit à Wimbledon en 2004 alors qu’elle n’avait que 17 ans (la deuxième plus jeune à avoir réussi à l’Open Age après Martina Hingis).

Son adversaire en finale était Serena. Dans son livre, Masha a parlé de «brailler» Williams dans le vestiaire après sa défaite. «Pour moi, la vraie réponse était là, dans ce vestiaire, où je me changeais et elle hurlait.

Je pense que Serena me détestait pour être l’enfant maigre qui l’a battue, contre toute attente, à Wimbledon », a écrit Sharapova. Après être tombé sur ces lignes, le champion du Grand Chelem 23 fois a été déçu. «Je pense que le livre était à 100% du ouï-dire, du moins tout ce que j’ai lu et les citations que j’ai lues, ce qui était un peu décevant.

Vous savez, j’ai pleuré plusieurs fois dans les vestiaires après une perte, et c’est ce que j’ai vu beaucoup de gens faire “, a déclaré Serena. «Je pense que c’est normal. Et je pense que quoi que ce soit, cela montre la passion et le désir et, vous savez, la volonté que vous avez de vouloir aller là-bas et faire de votre mieux ».

Williams mène la série 20-2. La paire s’est rencontrée pour la première fois au quatrième tour de l’Open de Miami 2004, où Williams a battu Sharapova 6–4, 6–3. Leur rivalité a vraiment commencé lors de la finale de Wimbledon en 2004, où Williams était le double champion en titre; Sharapova l’a bouleversée 6–1, 6–4.

Williams a ensuite perdu contre Sharapova lors des finales 2004 de la WTA 6–4, 2–6, 4–6. Depuis lors, cependant, Williams a dominé la rivalité, remportant tous leurs affrontements, avec seulement trois de leurs matchs allant à trois sets.

Sharapova a pris sa retraite en février 2020, leur dernier match étant au premier tour de l’US Open 2019; Williams a battu Sharapova 6-1, 6-1 en une heure exactement.