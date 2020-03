J’ai pris des mesures de précaution, ma santé est ma priorité absolue

Stefanos Tsitsipas, numéro 6 mondial, affirme que sa santé est sa priorité absolue et qu’il ne prend pas le coronavirus à la légère, mais qu’il parvient toujours à s’entraîner et à travailler. Mercredi, l’ATP a étendu la suspension du Tour car il n’y aura plus d’événement avant le 7 juin, date à laquelle la saison de gazon doit commencer.

“Salut tout le monde, dernièrement, j’ai vu beaucoup de commentaires et de préoccupations concernant ma santé et ma sécurité à la suite de mes voyages ces dernières semaines … Je veux que vous sachiez tous que ma santé est la priorité numéro un et donc j’ai été essayer de rester à l’intérieur autant que possible.

Je peux vous assurer qu’en voyageant, j’ai pris toutes les précautions nécessaires afin de rester en sécurité et de minimiser au mieux toute exposition par distanciation sociale “, a déclaré Tsitsipas dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

“Cependant, en tant qu’athlète, rester actif de toutes les manières possibles est également important pour moi. Il y a certaines périodes de la journée où je dois sortir pour faire de l’exercice et prendre soin de mon corps chaque fois qu’il est possible de le faire en toute sécurité.” .

“Donc, je vous en prie, sachez que je prends cela très au sérieux et je suis conscient que chaque personne a un rôle à jouer dans la lutte contre ce virus afin que nous puissions dépasser ces moments difficiles le plus rapidement possible.” Tsitsipas jouait un grand tennis juste avant que le Tour ne soit suspendu alors qu’il a fait des finales consécutives lors de ses deux derniers tournois disputés.

Le Grec a battu la star montante du Canada Felix Auger-Aliassime en finale de Marseille le mois dernier, avant de s’incliner contre le numéro un mondial Novak Djokovic en finale de Dubaï une semaine plus tard.