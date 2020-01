J’ai pris des notes et appris de Kevin Anderson

La star montante Lloyd Harris, 22 ans, a félicité Kevin Anderson pour l’impact qu’il a eu sur le tennis sud-africain alors que le joueur de 22 ans dit qu’il a pris des notes et appris de la joueuse de 33 ans. L’Afrique du Sud n’est pas considérée comme l’un des meilleurs pays du tennis, mais Anderson a réussi à réaliser de grandes choses tout au long de sa carrière, après avoir remporté deux finales du Grand Chelem et obtenu un classement de carrière de Non

5 dans le monde. Harris, classé au 91e rang mondial, vise désormais à être le prochain grand joueur sud-africain après avoir battu Tommy Paul vendredi et avoir disputé sa première finale de l’ATP à l’International d’Adélaïde. “J’ai déjà reçu un message de lui disant félicitations et bravo.

C’est vraiment génial », a déclaré Lloyd à propos d’Anderson, selon Adelaide International. «Je pense que c’est formidable pour le tennis en Afrique du Sud et pour moi-même et juste pour nous d’avoir quelqu’un de différent. Kevin a en quelque sorte dirigé le peloton, et cela m’a permis de voir ce qu’il a fait et d’apprendre de lui ».