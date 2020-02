Le Grec Stefanos Tsitsipas dit qu’il a pris le tennis trop au sérieux l’année dernière mais a trouvé un meilleur équilibre sur et en dehors du terrain cette année, dans une interview accordée à AD.nl. Le sixième joueur mondial a déclaré: “J’ai pris le tennis trop au sérieux et j’attendais trop de moi.

J’ai eu beaucoup de stress avant et après les matchs et je me suis mis tellement de pression. Maintenant, je n’essaie plus de le voir autant que du travail, mais comme un jeu. Maintenant, j’ai un meilleur équilibre entre tout sur et hors piste. ”Le joueur de 21 ans a commencé 2019 sur une note prometteuse en atteignant les demi-finales de l’Open d’Australie à Melbourne où il a battu Roger Federer au quatrième tour mais a perdu au premier tour des championnats de Wimbledon et de l’US Open.

Il a réussi à rebondir en fin d’année en remportant la finale de l’ATP à Londres. En 2020, Tsitsipas a commencé la saison en jouant pour son pays à la Coupe ATP et a suivi avec une performance de troisième ronde à l’Open d’Australie à Melbourne.

Parlant de jouer la Coupe ATP, Tsitsipas dit: “J’essaie de soutenir les garçons derrière moi, à la fois sur et hors du travail. Je ne sais même pas si le tennis a gagné en popularité (en Grèce). Je ne suis pas rentré à la maison depuis longtemps, je vis maintenant dans le sud de la France, où je me suis aussi entraîné la semaine dernière.

“Il jouera à Rotterdam cette semaine pour la quatrième fois de sa carrière et cherchera à gagner son premier match dans l’événement.” En fait, je ne sais pas si je dois inclure 2017, car alors j’avais 18 ans vieux et j’ai joué contre un joueur très expérimenté; Jo-Wilfried Tsonga.

Mais cette année, je veux enfin percer cette série. Je suis motivé, car Rotterdam est l’un de mes tournois préférés. ”