J’ai pris un bon départ dans ma campagne de l’Open d’Australie

Rafael Nadal, n ° 1 mondial, était heureux de voir Hugo Dellien jouer sur la plus grande scène mais aussi avec le fait qu’il avait lui-même commencé l’Open d’Australie avec une victoire en deux sets. L’Espagnol tête de série a fait un début convaincant à sa campagne à Melbourne Park en voyant le numéro un mondial bolivien

73 Hugo Dellien 6-2 6-3 6-0. Dellien, qui a connu une saison décisive sur le Tour l’an dernier, est devenu le premier joueur bolivien à participer à l’Open d’Australie. “C’est un combattant, il a une grande histoire derrière lui”, a déclaré Nadal à propos de Dellien, selon le site Web du tournoi.

“Heureux pour lui qu’il joue à un très haut niveau. Début positif pour moi ici. Ce que vous voulez au premier tour est juste de gagner, et si c’est mieux dans les sets consécutifs. “Nadal sait qu’il sera extrêmement important pour lui de garder ses matchs courts et de bien prendre soin de son corps car il n’est pas aussi frais que de nombreux joueurs le sont.

“Il n’y a pas eu beaucoup de temps entre les saisons cette fois”, a ajouté Nadal. “J’ai terminé tard en Coupe Davis (en novembre), et j’ai commencé avec une compétition très exigeante en Coupe ATP. Je pense que je le prends un peu plus lent au début de la semaine dernière, puis augmenter l’intensité des pratiques pour essayer d’être compétitif ici. ” Nadal joue ensuite contre le vainqueur du match entre Joao Sousa et Federico Delbonis.