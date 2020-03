«J’ai raté la compétition et j’avais hâte de livrer mon meilleur tennis»

Finissant la saison précédente juste en dehors du top-10 et avec la couronne Masters 1000 de son nom, Fabio Fognini était prêt pour une autre campagne forte en 2020 et pour défier les rivaux devant lui. Au lieu de cela, l’Italien a perdu trois des quatre premières rencontres de la nouvelle année, atteignant le quatrième tour à l’Open d’Australie et subissant des pertes précoces à Rotterdam et à Dubaï.

De retour chez lui en Italie, Fabio mène son équipe nationale contre la Corée du Sud à Cagliari sur un court extérieur en terre battue. En raison du coronavirus, il n’y a pas de foule dans les tribunes, mais les Italiens ont tenu bon lors d’une première journée, même sans eux, battant deux rivaux moins bien classés pour envoyer leur pays 2-0 devant.

Dans le premier temps, Fabio Fognini a également battu Duck Hee Lee 6-0, 6-3 en un peu plus d’une heure, remportant sa 31e victoire en Coupe Davis et la 23e en simple. Le joueur à domicile n’a servi que 47%, mais cela n’a pas suffi pour que le jeune crée plus de dégâts au retour, convertissant une chance de pause et donnant six fois un service sur dix opportunités offertes à Fabio pour terminer du côté des perdants.

Fabio a décroché un coup droit sur le vainqueur de la ligne lors du premier match pour une pause anticipée, en obtenant un autre à 2-0, forgeant un avantage considérable. Incapable de suivre le rythme du rival, Duck Hee Lee a envoyé un revers large pour subir une autre pause dans le cinquième match avant que Fognini ne termine l’ouvreur lors du prochain match pour un bagel.

Le Coréen a finalement tenu à 0-2 dans le deuxième set et a reculé au quatrième match pour égaliser le score à 2-2, perdant à nouveau du terrain après cela, Fabio ouvrant une avance de 4-2 avec un vainqueur de la volée. De retour à 5-3, le joueur le plus expérimenté a réussi une pause qui l’a ramené à la maison, jouant bien après trois défaites consécutives et remportant la première victoire depuis janvier.

“L’important est que j’ai ramené le point à la maison, peu importe comment. J’ai raté la compétition le mois dernier et j’espérais livrer mon meilleur tennis aujourd’hui. L’important est de revenir sur le terrain mais c’était un peu étrange de jouer sans la foule, nous allons essayer de rester ensemble et de surmonter le danger causé par un coronavirus.

J’ai dit à Mager que tout est différent dans cette compétition, il doit respirer au début et, comme il est en forme, il doit jouer son tennis. ”