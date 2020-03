“J’ai réalisé de grandes choses jusqu’à présent” – Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas est un jeune joueur exubérant sur le point de franchir la dernière barrière du tennis. Il est désormais l’un des 10 meilleurs joueurs du monde; non seulement parce qu’il a fait irruption et y est resté, mais parce qu’il s’est régulièrement amélioré depuis.

“Ça va définir mon avenir” – Stefanos Tsitsipas

Stefanos est un talent assez spécial à mon avis, et bien d’autres, j’en suis sûr. Il se démarque même parmi les jeunes fusils, qui sont, sans aucun doute, un groupe extrêmement talentueux. Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Andrey Rublev jouent tous au tennis scintillant au cours de leur journée. Ce qui distingue Tsitsipas n’est pas seulement son jeu complet, mais aussi son état d’esprit.

«J’ai réalisé jusqu’ici de grandes choses. J’ai juste besoin de garder la tête basse, de continuer à travailler. Je me souviens de la première fois où j’ai fait mon entrée dans le top 10. Ce fut un grand moment pour moi. Je ne reçois pas vraiment autant d’attention parce que les gens autour de moi ont en quelque sorte équilibré les choses. “

Je ne peux pas dire avec certitude ce qu’il entend par ne pas attirer l’attention, car il fait certainement tourner la tête. Cependant, l’équipe qu’il a autour de lui fonctionne très bien.

Enfant, Stefanos Tsitsipas est allé un jour voir son père pour déclarer qu’il voulait jouer au tennis. C’est la compétition qui l’a attiré vers ce sport, selon son père, Apostolos. Il voulait passer par toutes les épreuves et les tribulations de la compétition et devenir le meilleur au monde.

Tsitsipas a été très constant depuis qu’il est entré dans le top 10. Il y a eu de nombreux joueurs talentueux, passés et présents, qui ont fait leur entrée dans le top 10, seulement pour se glisser tout de suite et ne plus jamais le gérer.

«Il est plus difficile de rester là-haut que d’atteindre ce niveau. En même temps, je sens que je ne suis pas vraiment reconnu dans de nombreux endroits. Cela me donne envie de faire mieux, d’avoir une plus grande base de fans dans le monde. J’essaie de mettre du travail supplémentaire, la concentration supplémentaire sur chaque match, car je sais que cela va définir mon avenir. Je n’essaie pas de trop penser à moi car il y a un long voyage et une longue route à parcourir. “

Maintenant, c’est la clé. À première vue, cela peut sembler être une simple question de popularité, mais c’est loin d’être le cas. Il est déjà un joueur très populaire dans le monde; en dehors du tennis, il joue également dans les médias sociaux et se vante d’un énorme fan suivant.

Ce qu’il veut dire par là est simple. Il veut devenir un grand joueur de tennis. Pas seulement bon, mais super. Stefanos veut se tailler une carrière illustre, et il veut le faire en se battant pour cela, en travaillant son cœur pour cela.

Avoir son père comme entraîneur est peut-être ce qui a permis à ce feu en lui de grandir chaque jour qui passe.

Le meilleur pari de NextGen

La prochaine génération de tennis est très prometteuse. Bien sûr, les gens en doutent parce qu’ils n’ont pas encore pu gagner de Majors, mais cela arrivera tôt ou tard. N’oublions pas qui sont les trois (deux, maintenant) joueurs qui monopolisent tous les Majors.

Les jeunes joueurs auront sans doute besoin de beaucoup d’acier pour percer. Beaucoup d’entre eux ont le jeu pour blesser les Big Three mais manquent de mentalité.

Considérez Zverev, par exemple, et revenez sur les jours qui ont suivi sa percée dans le sport. Il a gravi les échelons de façon fulgurante, pénétrant dans le top 10, et peu de temps après dans le top 5. Tout le monde avait décidé il y a quelques années que Sascha serait le seul à briser l’emprise des Big Three sur le sport.

Pas seulement tout le monde, Zverev lui-même a commencé à croire qu’il était déjà à peu près là. Et c’était sa plus grosse erreur. Il y a une énorme différence entre la croyance et la confiance excessive. Malheureusement pour Sacha, il s’est trompé de chemin. Tout le talent du monde serait inutile dans le tennis si vous commencez à croire que vous êtes trop bon avant de réaliser quelque chose.

Je ne veux pas réprimer Sascha. En fait, j’ai vu un changement très positif en allemand au cours des 6 derniers mois environ. Il sait maintenant qu’il ne sera pas autorisé à simplement marcher et revendiquer des titres, des fortunes et de la renommée. Il devra travailler très dur pour cela.

Stefanos Tsitsipas, en revanche, semble déjà le savoir. Il a gravi les échelons à un très jeune âge, mais il sait aussi que c’était la partie facile. Le Grec est impatient de traverser les épreuves et les échecs jusqu’à ce qu’il atteigne le sommet.

Et c’est pourquoi je crois qu’il sera l’homme à remporter le premier Major parmi les jeunes canons. De plus, une fois qu’il le fera, il ne se reposera pas. Tsitsipas continuera à travailler et à s’améliorer, et il sera la force la plus dominante du tennis après les Big Three.