La star hollywoodienne Paul Wesley, qui était un invité récemment sur Tennis Channel Live est devenue un grand fan du tennis ces derniers temps après son amitié avec la star française Gael Monfils. La star de Vampire Diaries a déclaré qu’il était dans les tribunes lors de la victoire en cinq sets de l’Espagnol Rafael Nadal contre le Russe Daniil Medvedev lors de la finale de 2019 et a été très impressionné par la façon dont Nadal a inversé le match.

Wesley, 37 ans, a commenté: «La foule veut toujours que l’opprimé gagne d’une manière même si Nadal est l’un des joueurs les plus adorés du monde, mais ils ont commencé à se diriger vers Medvedev. Et soudain, Nadal a juste pris le l’énergie de la foule, l’a absorbée et n’a cessé de se gonfler et a juste renversé la vapeur.

Et puis j’ai réalisé que c’est ce qu’il faut pour être Rafael Nadal. “Nadal a remporté la finale de l’US Open en 2019 pour son deuxième Grand Chelem de la saison – il a également remporté l’Open de France à Paris l’année dernière. Wesley a également parlé de Benoit Paire, le talentueux Français de la série, affirmant qu’il espère être aussi beau que Paire un jour.

“Je pense que Benoit Paire est tellement meilleur que moi. Il a clairement soigné sa barbe. J’espère un jour la soigner et avoir l’air aussi belle que Benoit Paire.” Wesley est un acteur, réalisateur et producteur américain. Il est connu pour son rôle principal dans la série dramatique The Vampire Diaries ainsi que pour ses multiples rôles dans la série d’anthologie Tell Me a Story.