J’ai rencontré Bernard Tomic à Monterrey mais je n’ai aucun symptôme de coronavirus

Le joueur de tennis espagnol Pablo Andujar révèle qu’il a rencontré l’Australien Bernard Tomic au Challenger de Monterrey mais qu’il se sent bien maintenant. Au début de cette semaine, l’ancien numéro 17 mondial Tomic a révélé qu’il avait “tous les symptômes” du coronavirus et qu’il s’isolait comme conseillé.

Il y a un peu plus de deux semaines, Tomic a terminé sa campagne à Monterrey après avoir perdu contre son compatriote Aleksandar Vukic en huitièmes de finale. Tomic a ensuite volé de Monterrey à Miami – où il possède une maison – et c’est alors qu’il a commencé à ressentir les symptômes du coronavirus.

“Depuis mardi, j’ai commencé à me sentir mal”, a déclaré Tomic au Herald Sun. “J’avais déjà un essoufflement et mon système immunitaire était faible et affaibli.” Je suis actuellement à Miami et isolé de tout le monde, comme conseillé.

«Je n’ai pas encore été testé pour cela (COVID-19) mais j’ai tous les symptômes. «Je pense que je l’ai fait voyager du Mexique à Monterrey la semaine dernière.» Andujar, classé au 52e rang mondial, a atteint le quart de finale à Monterrey avant de s’incliner contre le finaliste Ulises Blanch.

L’ancien numéro 32 mondial Andujar est maintenant de retour chez lui en Espagne, où il passe du temps avec sa famille. “Oui, j’étais avec lui (Tomic). Je vais bien, j’ai une petite toux mais c’est plus mental. Personne dans ma famille, ni ma femme ni mes enfants, n’a de symptômes. Cette semaine, l’ATP a prolongé le Tour suspension jusqu’au 7 juin.