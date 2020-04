Bianca Andreescu a joué un fantastique 2019, couronnant une ascension de 147 positions au classement mondial après avoir battu Serena Williams en finale de l’US Open. Le jeune Canadien avait déjà gagné à Indian Wells et à la Toronto Rogers Cup au cours de l’année.

Cependant, un certain nombre de blessures l’ont maintenue stable depuis lors, en particulier en raison d’un problème de genou accusé lors de la finale de la WTA à Shenzhen. Avec la quatrième position du classement WTA, atteinte le 21 octobre 2019, Bianca est devenue la joueuse de tennis canadienne avec la meilleure position de tous les temps (dépassant sa compatriote Eugénie Bouchard, qui s’est hissée au cinquième rang en octobre 2014).

Andreescu a raté les premiers mois de la saison 2020, y compris l’Open d’Australie (en raison de sa blessure au genou lors de la finale WTA 2019). Elle devait être incapable de défendre son titre à l’Indian Wells Open jusqu’à ce que le tournoi et les prochains mois de la saison soient annulés en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

“Il y a du bon et du mauvais dans chaque situation”, a déclaré Andreescu à TSN. «Mais pour moi, avoir ces blessures à un si jeune âge à mon avis est bénéfique car cela m’aide vraiment à mieux comprendre mon corps et ce que je veux physiquement et mentalement.

Ou savoir quel est mon seuil et tout ce qui m’aidera à prévenir plus de blessures à l’avenir, j’espère. J’essaie donc de le considérer comme positif autant que possible parce que j’ai tellement appris sur moi-même à cette époque, donc je suis vraiment reconnaissant.

C’est une période douce-amère lorsque cela se produit ». Cependant, cela ne semble certainement pas avoir freiné ses ambitions. “Devenir le numéro un mondial a toujours été là-haut”, a ajouté Bianca. «Peut-être que l’Open de France aura lieu en septembre, qui sait, j’espère.

Dès le début de l’année, j’ai parlé à mon entraîneur et l’objectif était de remporter l’Open de France. Et puisque l’Open de France pourrait encore être une possibilité, c’est toujours mon objectif et si je le fais, je ne sais pas comment le système de classement va être, mais si je le fais, je pense que j’aurai une bonne chance de devenir n ° 1 ».