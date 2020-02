“J’ai tellement de respect”

Début 2020, Maria Sharapova était numéro 377 au classement officiel WTA. On lui a offert un joker pour jouer dans les tournois de Brisbane et de l’Open d’Australie, où elle a quitté la scène au premier tour, respectivement contre Jennifer Brady et Donna Vekić.

Le 26 février 2020, à travers deux interviews accordées aux magazines Vanity Fair et Vogue, elle annonce sa retraite du tennis professionnel, à l’âge de 32 ans. Masha est l’une des dix femmes, et la seule russe, à détenir la carrière du Grand Chelem .

Elle est également médaillée olympique, ayant remporté une médaille d’argent en simple féminin aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres. Sharapova a atteint un niveau de longévité rare dans le tennis, avec plusieurs experts du tennis et d’anciens joueurs qualifiant Sharapova de l’un des meilleurs concurrents du tennis.

Son ancienne rivale Petra Kvitova n’avait que de bonnes choses à dire sur sa rivale: «Je sais à quel point il est difficile de revenir jouer. Maria a été gravement blessée. mais elle a certainement remporté cinq tournois du Grand Chelem. C’est une grande championne. Elle a également été une femme d’affaires hors cour.

Elle a donc accompli beaucoup de choses dans sa vie et elle a encore tant de choses à faire, même après le tennis. Ce fut un plaisir pour moi d’être avec elle en tournée, de partager la cour avec elle. c’était toujours de grandes batailles quand nous jouions ensemble. J’ai toujours du respect pour elle.

Elle a été une compétitrice incroyable, elle n’abandonne jamais ». La paire a joué un total de 11 matchs les uns contre les autres, et c’est Sharapova qui a mené la tête à tête avec 7 victoires contre les quatre de Petra.