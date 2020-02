“J’ai tellement de respect” – Message de Petra Kvitova Pens pour Maria Sharapova

Maria Sharapova a appelé le temps sur sa carrière de tennis après 19 ans dans le sport. Elle quitte après une carrière très réussie dans le sport avec 5 titres du Grand Chelem et de nombreux autres titres WTA. Petra Kvitova a partagé un message sincère pour la retraite de Sharapova.

Petra Kvitova et Maria Sharapova ont joué des batailles épiques entre elles au fil des ans. Les deux sont des joueurs de qualité, et ont souvent joué dans les dernières étapes des événements. La paire a joué un total de 11 matchs les uns contre les autres, et c’est Sharapova qui a mené la tête à tête avec 7 victoires contre les quatre de Petra.

Petra Kvitova et Maria Sharapova

En 2011, Kvitova a atteint sa première finale du Grand Chelem à Wimbledon. Elle n’a rencontré nul autre que Maria Sharapova, la championne de Wimbledon 2004. C’est Petra qui a remporté cet affrontement crucial, battant Maria 6-3, 6-4 pour refuser à la Russe son deuxième Championnat.

Cependant, Sharapova aurait sa revanche l’année suivante. Les deux se sont rencontrés en demi-finale de l’Open d’Australie 2012. Cette fois-ci, c’est le Russe qui a remporté le choc 6-2, 3-6, 6-4 dans un match très serré et compétitif. Sharapova n’a pas pu remporter le Grand Chelem, s’inclinant face à Victoria Azarenka en finale.

La même année, Petra et Maria se retrouvent à Roland-Garros. La paire a de nouveau joué en demi-finale. Et encore une fois, Maria a remporté le choc 6-3, 6-3 pour se qualifier pour la finale. Le Russe a remporté le titre du Grand Chelem, battant Sara Errani en finale.

Mais les deux ont également joué des matchs fantastiques en dehors des Majors. Sans surprise, Kvitova n’avait que de bonnes choses à dire sur son rival.

Ce fut un plaisir de partager la cour avec vous @MariaSharapova

Nous avons toujours eu de grandes batailles lorsque nous avons joué et j’ai tellement de respect pour votre travail acharné et la façon dont vous vous battez toujours pour tout.

Vous avez accompli beaucoup de choses jusqu’à présent et je sais que ce n’est que le début just pic.twitter.com/PLi1Od4Eru

– Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 26 février 2020

Tout d’abord, elle a fait un bilan radieux des réalisations de Maria, sur et en dehors des courts.

«Je sais à quel point il est difficile de revenir jouer. Maria a été gravement blessée. mais elle a certainement remporté cinq tournois du Grand Chelem. C’est une grande championne. Elle a également été une femme d’affaires hors cour. Elle a donc accompli beaucoup de choses dans sa vie et elle a encore tant de choses à faire, même après le tennis. »

Elle a suivi ses sentiments envers la superstar russe.

«Ce fut un plaisir pour moi d’être avec elle sur le Tour, de partager le court avec elle. c’était toujours de grandes batailles quand nous jouions ensemble. J’ai toujours du respect pour elle. Elle a été une compétitrice incroyable, elle n’abandonne jamais. »

Petra a également résumé nos pensées sur le retrait du Russe.