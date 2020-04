«J’ai toujours admiré Maria Sharapova»

Sofia Kenin a été la grande révélation du début de 2020. La joueuse de tennis américaine a remporté l’Open d’Australie en battant Garbine Muguruza en finale dans un match spectaculaire. Avant ce titre, son meilleur résultat lors d’un tournoi du Grand Chelem est venu à l’Open de France 2019, où elle a battu Serena Williams et a atteint le quatrième tour.

Une semaine après avoir remporté l’Open d’Australie 2020, Kenin a représenté les États-Unis lors des éliminatoires de la Fed Cup. Elle a battu Anastasija Sevastova dans le match d’ouverture du caoutchouc contre la Lettonie. Le lendemain, elle a perdu contre Jeļena Ostapenko tandis que Serena Williams a perdu contre Sevastova.

Cela a forcé un cinquième et décisif match de double en caoutchouc entre Kenin / Bethanie Mattek-Sands et Ostapenko / Sevastova. Le duo américain a gagné en deux sets en seulement 75 minutes pour envoyer les États-Unis en finale de la Fed Cup. Une joueuse de tennis née à Moscou attribue ses racines russes pour son tennis compétitif et intrépide sur les grands terrains.

Kenin a été inspiré par Maria Sharapova, quintuple championne du Grand Chelem. «Elle est féroce. Elle est très compétitive. N’abandonne jamais. C’est comme un instinct russe pour moi. Je suis né en Russie. Je l’ai toujours admirée », a-t-elle déclaré.

«Je pense que c’est génial qu’elle ait gagné Wimbledon à 17 ans. Je regardais, allongée sur le canapé. Je suis comme, Oh, mon Dieu, c’est Maria Sharapova, elle vient de gagner Wimbledon. Ce serait cool si je fais ça? Bien sûr, je ne gagnerai pas à 17 ans, car j’ai déjà 20 ans », a ajouté le champion de l’Open d’Australie 2020 Kenin.