J’ai toujours aimé faire partie d’une équipe; Excité de jouer à l’ATP Cup ‘

Star du tennis britannique Joe Salisbury, qui représentera le pays lors de la première édition de l’ATP Cup, explique que s’il avait le choix de reprendre n’importe quel coup d’un ancien joueur de tennis, il choisirait les retours du compatriote Andy Murray.

Dans une interview au site Web de l’ATP, Salisbury dit. “Il faudrait que ce soit le retour d’Andy. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Donc, si je pouvais ajouter cela à mon jeu, ce serait évidemment un gros coup de pouce.” Salisbury, 27 ans, ajoute qu’il a grandi en regardant beaucoup de Tim Henman et Andy Murray dans sa jeunesse.

“Je me souviens avoir regardé Tim Henman jouer à Wimbledon. Ce n’est probablement pas un grand souvenir pour Tim mais je me souviens de lui jouant Ivanisevic quand il était en deux sets à un et qu’ils avaient le retard de la pluie. Tout le monde était derrière lui, espérant qu’il allait obtenir à la finale.

Et évidemment Andy Murray. Il semble que je le regarde depuis longtemps. Andy aime beaucoup plaisanter. Il a un sens de l'humour sec. Dan Evans également. Il aime rire et plaisanter un peu. Il est définitivement un peu plus fort.

Il est définitivement un peu plus fort. “Salisbury, qui a atteint la finale du double lors de l’ATP à Brisbane plus tôt cette année, espère reproduire ce formulaire pour la Coupe ATP, qui est le nouvel événement par équipe ATP qui se joue pour la première fois en 2020 et se tiendra dans trois villes australiennes.

“J’aimais tous les sports quand j’étais plus jeune et j’en pratiquais beaucoup à l’école. J’ai joué au football, au cricket, au rugby, au squash, à la natation. J’ai toujours aimé faire partie d’une équipe et c’est pourquoi je suis ravi de jouer à l’ATP Cup .

Le numéro 22 mondial ajoute également qu’il a passé un très bon moment en Australie lors de sa première visite. “Certainement le temps. J’apprécie être au soleil. 2019 était ma première visite. Je suis allé à Brisbane, Sydney et Melbourne et ce sont tous des endroits formidables. J’aime surfer et je l’ai fait plusieurs fois là-bas. J’adore être par la mer et la plage. ”