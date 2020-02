J’ai toujours cru pouvoir le faire un jour

Les meilleures joueuses de Chine – Wang Qiang et Zhang Shuai ont partagé leurs pensées après une très impressionnante campagne de l’Open d’Australie où les deux joueuses ont éliminé deux anciennes grandes gagnantes à Melbourne. Wang a crédité son entraînement hors saison pour sa course incroyable à l’Open d’Australie qui l’a vue éliminer Serena Williams.

“J’ai toujours cru que je pourrais le faire un jour. Je ne savais tout simplement pas quand exactement”, a déclaré Wang. “Je suis vraiment heureux de voir que cela se produit. J’ai travaillé très dur pendant l’intersaison, donc ça a payé. Après un programme difficile au gymnase, je pense que j’ai gagné plus de puissance que l’année dernière.”

Wang a également les yeux rivés sur les Jeux olympiques de 2020. “Tout le monde accorde beaucoup d’attention aux Jeux olympiques et ne renoncera évidemment pas aux autres majors”, a-t-elle déclaré. “J’espère que je pourrai emporter cet élan avec moi pour me préparer pour les Jeux olympiques au cours de la saison.”

L’entraîneur de Wang – Thomas Drouet a estimé que la victoire de Wang sur Williams sera un changement dans son développement. «Ce que je lui ai dit, c’est la bienvenue dans le monde du champion. Ce qu’elle peut faire, elle l’a prouvé “, a-t-il déclaré.

“Je voulais qu’elle soit plus agressive et maintenant elle y est plus habituée, pour prendre des risques. Avant qu’elle ne soit assez défensive, attendant que l’autre joueur manque. Et comme son objectif est de gagner un Grand Chelem, il n’est pas possible de gagner un Grand Chelem qui attend que l’autre manque. “

Zhang, qui a vaincu Sloane Stephens, a parlé de sa participation à l’Open d’Australie. “Je me suis battu contre des revers dans ma carrière avec un esprit de non-mort depuis si longtemps et je pense que c’est ma plus grande arme pour atteindre de nouveaux sommets”, a déclaré Zhang.

Elle a ensuite approfondi ses pensées en disant: “L’équilibre et la confiance que j’ai face à des adversaires bien mieux classés de nos jours sont les plus grandes différences pour moi afin de mieux performer sur la grande scène”.