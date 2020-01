J’ai toujours pensé que Steffi Graf était le meilleur. Elle était ma préférée

Margaret Court, 24 fois championne du Grand Chelem, a déclaré qu’elle considérait la légende allemande Steffi Graf comme la meilleure joueuse qu’elle ait jamais vue. S’adressant aux médias en Australie, où elle sera reconnue par Tennis Australia la semaine prochaine pour sa course du Grand Chelem de l’année civile 1970, Court déclare: «Ce sont tous de grands champions.

Mais j’ai toujours pensé que Steffi était le meilleur. Elle était ma préférée. Elle a remporté le Grand Chelem en 1988 (Australie, France, Wimbledon et US Open) et j’ai toujours aimé la regarder à cause de son athlétisme et de son style. Elle était l’une des meilleures athlètes que j’avais vues. “

Graf a remporté 22 titres du Grand Chelem en simple au cours de sa carrière, mais a été le seul joueur à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem et la médaille d’or olympique la même année. La cour a évalué Serena Williams, qui a 23 tournois du Grand Chelem et tente de faire égaler le record de cour de 24 chelems, à Non.

2, suivie de Billie Jean King au n ° 3, Martina Navratilova au n ° 4, Chriis Evert au n ° 5, Monica Seles au n ° 6, Evonne Goolagong Cawley au n ° 7, Maria Bueno au n ° 8, Justine Henin au n ° 9 et Venus Williams au n ° 10. La cour a poursuivi: “Et puis Serena, bien sûr.

Son record parle de lui-même et son service est incroyable. Elle a un service formidable et différent de celui de Billie Jean. Billie Jean l’a très bien placé. Elle n’avait pas beaucoup de puissance, mais elle était une grande voleuse.

Comme Serena, Billie Jean a eu beaucoup de jeunes joueurs battus avant d’aller sur le terrain. Serena fait ça à ses adversaires aussi. Serena a plus de pouvoir, mais Billie avait un contrôle incroyable et la capacité de déplacer les joueurs. C’était une grande compétitrice ».

Court a déclaré qu’elle aimait les styles distincts de Navratilova et Evert, tandis que Bueno et Goolagong Cawley étaient parmi les plus belles joueuses qu’elle avait vues. Et elle a été impressionnée par l’endurance de Venus Williams, Seles et Henin.