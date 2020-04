«J’ai toujours ressenti le besoin de prendre soin de Serena»

En plus de vingt ans de carrière, Serena et Venus Williams ont remporté 121 tournois en simple, 4 tournois en double mixte et sont numéro un en simple depuis plus de 300 semaines et au classement du double depuis huit semaines.

Après l’Open de France en 2002, Vénus et Serena étaient respectivement n ° 1 et n ° 2 du classement simple. Les deux font partie du petit groupe de joueurs de tennis qui ont remporté plus de 50 titres. Les deux sœurs ont été classées par la Women’s Tennis Association au n ° mondial.

1 position en simple et en double. En 2002, après l’Open de France, Venus Williams et Serena Williams ont été classées respectivement n ° 1 et n ° 2, marquant la première fois dans l’histoire que les sœurs occupaient les 2 premières places en simple au classement mondial.

Lors de l’Open de France 2010, elles sont devenues les co-joueuses n ° 1 mondiales du double féminin. Le 21 juin 2010, Serena et Venus ont de nouveau occupé respectivement les places de classement n ° 1 et n ° 2 en simple, environ huit ans après avoir accompli cet exploit.

À l’époque, Serena avait trois mois avant son 29e anniversaire et Vénus venait de fêter son 30e anniversaire. La récente session de questions / réponses sur YouTube a commencé avec Serena demandant à sa sœur si elle l’aimait. «Serena et moi avons toujours eu une relation spéciale.

Donc, nous sommes 5 et je suis le quatrième, et Serena est le cinquième. Elle est la seule sœur à qui je suis plus âgée, j’ai donc toujours ressenti le besoin de prendre soin d’elle et inversement, elle a l’impression qu’elle doit prendre soin de moi “- a déclaré Vénus.