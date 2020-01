J’ai trouvé des problèmes dans mon service et mon coup droit qui ont causé des problèmes de coude

La star du tennis japonaise Kei Nishikori a profité de son temps libre pour étudier certains aspects techniques de son jeu et maintenant, il espère améliorer son service et d’autres parties de son jeu quand il reviendra. Nishikori, classé au n °

13 dans le monde, il manque le début de la nouvelle saison car il n’est toujours pas prêt à jouer après avoir subi une opération du coude en octobre. Le Japonais s’est retiré de la Coupe ATP inaugurale et de l’Open d’Australie, mais il pourrait faire son retour lors d’un événement Challenger fin janvier ou début février.

“En réfléchissant à la blessure au coude, j’ai trouvé des problèmes dans mon service et mon coup droit qui ont causé des blessures au coude et j’ai également trouvé des points faibles sur mon corps qui devraient être corrigés, donc j’essaierai d’améliorer mon service et certains aspects techniques”, Nishikori a déclaré Nikkan Sports, comme l’a révélé Seiadoumogera / Twitter.

“Beaucoup de gens ont souligné que ma façon de frapper pouvait stresser le coude, c’est donc une bonne occasion de revoir comment bouger tout mon corps, y compris non seulement le coude mais aussi le bas du corps. Grâce à des discussions avec de nombreuses personnes, je suis en train de recommencer . ”