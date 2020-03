J’ai un grand projet lancé ce printemps

L’ancienne n ° 1 mondiale et sept fois championne du Grand Chelem, Venus Williams, a déclaré qu’elle travaillait pour un prix égal au tennis, car le sport lui avait donné tellement d’opportunités dans la vie et qu’elle voulait l’utiliser pour lutter pour les femmes dans tous les sports.

Williams, 39 ans, a joué un rôle décisif pour amener Wimbledon à changer sa position sur un prix égal. Dans une interview accordée au magazine Forbes, le quintuple champion de Wimbledon a déclaré: «Pour moi, c’était simple et clair; il s’agissait de défendre ce que je croyais être juste.

Le tennis m’a donné tellement d’opportunités dans la vie, y compris une plate-forme, donc quand l’occasion s’est présentée de se battre pour les femmes à travers le sport, c’était une décision facile. J’ai pris la parole à la fois pour moi-même et pour les gens partout dans le monde qui étaient confrontés, ou feront face, au même genre d’injustice dans leur vie.

Je suis content qu’il ait pu créer un effet d’entraînement et créer un précédent. Tant de changements positifs se sont produits depuis lors, et tant de changements positifs sont encore nécessaires, mais je suis heureux d’avoir pu faire ma part et je continuerai de le faire jusqu’à ce que cela n’ait plus besoin d’être une conversation. “

Williams dit qu’elle définit le succès comme un regard sur sa vie et sans aucun regret, qu’il s’agisse de son tennis ou de ses aventures hors du court. “Le succès pour moi est de pouvoir regarder en arrière ma vie et voir que je l’ai vécue pleinement sans regrets.

Il s’agit de continuer à faire de votre mieux, peu importe l’arène. Je ne mesure pas le succès par des gains ou des pertes parce que j’essaie de donner le meilleur de moi-même dans tous les aspects de ma vie, que ce soit sur le terrain ou en affaires avec mes entreprises, EleVen et V Starr.

Les espaces de la mode et du design étaient pour moi de nouveaux territoires, mais je me suis efforcé d’apprendre autant que possible, je me suis immergé dans chaque élément de la construction d’une entreprise et d’une équipe solide pour l’aider à croître et à continuer de s’adapter à l’industrie en évolution.

J’ai eu la chance d’atteindre de nombreux objectifs personnels et professionnels dans ma vie, alors j’aimerais maintenant mettre l’accent sur le fait de redonner et de soutenir d’autres entrepreneurs, en particulier les nouveaux arrivants ou ceux qui pourraient ne pas nécessairement avoir les moyens et un soutien pour concrétiser leur idée.

Le développement et la gestion de mes entreprises ont été un aspect vraiment épanouissant de ma vie, donc si je peux aider les générations futures à atteindre leurs objectifs et à atteindre la grandeur, je me sentirai bien. J’ai tellement de chance de faire ce que j’aime, sur le terrain et en dehors des affaires.

Étant un modèle pour des milliers de jeunes filles à travers le monde, Williams dit que son plus grand conseil à toute jeune fille, ou à quiconque d’ailleurs, est de croire en elle-même. “Ayez confiance! À la fin de la journée, vous devez être votre plus grande pom-pom girl et croire en vous.

C’est certainement un défi qui ne se produit pas du jour au lendemain, mais la confiance s’apprend – fausses jusqu’à ce que vous y arriviez! Dès mon jeune âge, mes parents ont travaillé pour me faire confiance et montrer l’importance d’avoir une forte estime de soi.

Il y aura beaucoup de moments où vous ne vous sentirez pas en confiance et où d’autres mettront au défi votre estime de soi, mais vous pouvez entraîner votre esprit à surmonter cette négativité et ce doute. C’est quelque chose que j’ai toujours pratiqué dans ma vie quotidienne, et cela a fait de moi une personne plus forte dans l’ensemble.

Finalement, vous croirez pleinement que vous êtes capable de tout ce que vous décidez de faire. Quelle que soit votre passion, il n’y a rien d’aussi incroyable que de vivre vos rêves, alors assurez-vous d’en profiter. C’est pourquoi je dis toujours rêver grand! “Williams a déjà des plans pour étendre ses intérêts commerciaux et dit qu’elle se développera dans le secteur de l’espace beauté.

“Je suis vraiment ravi de m’étendre davantage dans l’espace beauté – en particulier la beauté propre. La beauté est une grande partie du bien-être et je suis passionné d’encourager les gens à prendre activement soin d’eux-mêmes, il était donc logique de s’y aventurer monde.

J’adore servir en tant que Chief Brand Officer chez Asutra – leurs produits sont incroyables, mais leurs valeurs sont également alignées sur les miennes, donc c’était un ajustement facile. J’ai un grand projet beauté à lancer ce printemps, et j’ai hâte d’en partager plus avec tout le monde bientôt! ”