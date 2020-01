“J’ai un immense respect pour Roger Federer, il est ..”

Comme prévu, Roger Federer et Novak Djokovic, 13 fois champions de l’Open d’Australie, se battront pour la place lors de la finale à Melbourne, les deux marquant les victoires en quart de finale mardi. Deux grands champions ont pris des chemins différents vers la 50e rencontre du Tour, Djokovic battant Milos Raonic en deux sets tandis que Federer a dû endurer la torture contre Tennys Sandgren en cinq sets.

Après cette difficile victoire sur John Millman, Federer a dû jouer contre sept balles de match dans le quatrième set contre l’Américain, produisant une échappée miracle pour l’emporter en cinq sets et rester sur la course au titre, gardant son record parfait dans le quart de l’Open d’Australie. finales vivantes.

Contrairement à Federer, Djokovic contrôlait tout contre Milos Raonic, créant 16 chances de pause et en convertissant deux pour gagner les deux premiers sets, prévalant au troisième set tie-break pour avancer dans les quatre derniers. Parlant du prochain défi, Novak a fait l’éloge de Roger, ayant un immense respect pour tout ce qu’il a accompli au cours des deux dernières décennies.

Une fois de plus, Djokovic a souligné le fait que les matchs contre Federer et Rafael Nadal ont fait de lui un meilleur joueur, mentionnant cet exploit extraordinaire que Roger a réalisé contre Sandgren et espérant créer au moins une chance de match contre les Suisses en quelques jours.

Novak a sauvé deux balles de match pour renverser Roger lors de la finale de Wimbledon l’année dernière tandis que Federer a remporté son affrontement à la finale de l’ATP qui a coûté au Serbe la fin de l’année non. 1 place. “Évidemment, j’ai énormément de respect pour Roger après tout ce qu’il a accompli. Il a été l’un des grands de tous les temps et de mes deux principaux rivaux.

Les matchs contre Roger et Rafa ont fait de moi un joueur que je suis aujourd’hui; Je suis reconnaissant d’avoir vécu tant de grands affrontements contre eux et j’espère obtenir au moins une balle de match contre Roger dans quelques jours. C’était assez étonnant ce que Roger a fait sur le terrain aujourd’hui et ce n’est pas la première fois qu’il produit cela; c’est pourquoi il est qui il est. Laissez le meilleur joueur gagner entre lui et moi! ”