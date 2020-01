“J’ai un problème d’âge” – Naomi Osaka n’est pas satisfaite de sa perte contre Coco Gauff

La championne en titre à l’Open d’Australie 2020 Naomi Osaka a été stupéfaite sur la Rod Laver Arena par le sorcier de tennis de 15 ans Coco Gauff. La Japonaise a commis 30 fautes directes et n’a pas réussi à se rapprocher de la victoire à Melbourne.

Après sa défaite en set de 6-3, 6-4, Osaka, âgée de 22 ans, n’était pas contente de perdre contre la plus jeune joueuse du tirage au sort féminin. Le Grand Chelem à deux reprises n’a pas pu accepter sa défaite face à l’adolescente de Floride.

«J’ai un problème d’âge. Je n’aime pas perdre contre des gens plus jeunes que moi et prendre cela très personnellement », a déclaré Osaka, la numéro quatre mondiale après sa perte. “C’était un de ces jours où je ne pouvais rien faire de bien.”

«Je n’avais pas non plus cette mentalité de champion de trouver encore un moyen de gagner. C’est dur. Vous ne voulez tout simplement pas perdre contre un jeune de 15 ans. C’est une sorte de test de réalité pour moi. Elle méritait d’être ici, a gagné ses matchs. Mais je dois juste mieux jouer – m’entraîner plus fort. Je suis dépassée et je ne sais pas vraiment quoi faire dans cette situation », a-t-elle ajouté.

«J’ai encore un long chemin à parcourir» – Naomi Osaka

Il est difficile pour la championne en titre de digérer sa défaite. Il y a 12 mois, elle a prolongé sa séquence de victoires en Grand Chelem à 14. En même temps, la face asiatique du tennis s’est transformée, Naomi Osaka, numéro un mondial. Après avoir échoué à défendre les 2000 points d’elle de l’année dernière face à la victoire de Melbourne, Osaka sera classée neuvième au monde.

«Je n’ai pas encore vraiment la mentalité de champion, qui est, par exemple, quelqu’un qui peut supporter de ne pas jouer à 100%. Et j’ai toujours voulu être comme ça, mais je suppose que j’ai encore un long chemin à parcourir », a ajouté le Japonais.

Avec Osaka, les anciennes championnes de l’Open d’Australie Serena Williams et Caroline Wozniacki ont terminé leur course lors du tournoi majeur de Melbourne 2020. Le phénomène de tennis Coco Gauff rencontrera le vainqueur de Sofia Kenin contre Zhang Shuai au quatrième tour de l’Aussie Open.