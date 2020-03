“J’ai une grande équipe” – Stefanos Tsitsipas parle d’avoir plusieurs entraîneurs

Le jeu de tennis féminin a vu de nombreuses équipes de joueurs-parents se révéler exceptionnellement florissantes. Que ce soit les sœurs Williams, Hingis, Capriati et Graf, toutes formées par leurs parents et ont obtenu la plus haute distinction dans le sport. Parler du partenariat joueur-parent entre Stefanos Tsitsipas et son père se révèle être un succès majeur.

Le numéro six mondial Tsitsipas est l’un des rares joueurs de l’ATP sur le circuit à s’entraîner sous la direction de son père, Apostolos Tsitsipas. Le duo père-fils s’est étonnamment bien comporté à l’ère plus forte du sport dominé par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

“J’ai une équipe avec laquelle je travaille depuis très longtemps maintenant. Ils n’attirent pas vraiment autant d’attention pour une raison quelconque. Mais ils font quelques semaines dans un an avec moi, les Grand Slam Masters 1000s. Mon père n’est pas mon seul entraîneur », a-t-il déclaré.

Outre son père, Stefanos Tstispas reçoit également des conseils de quelques autres entraîneurs sur la tournée. «Ayez également Kerei Abakar, qui était avec moi à Marseille la semaine dernière, assis à côté de mon père. C’est aussi mon entraîneur quand je suis à l’académie. Un grand entraîneur », a-t-il expliqué lors de sa victoire en titre le mois dernier en France.

«Je lui fais confiance à 100%» – Stefanos Tsitsipas sur Patrick Mouratoglou

Le Grec reste également en contact avec Patrick Mouratoglou, Serena Williams et le mentor de Coco Gauff. Tsitsipas le considère comme le meilleur entraîneur du monde et il se contente de l’armée de personnes derrière son succès.

«Je n’ai pas l’impression d’avoir besoin de quelque chose de plus, de quoi que ce soit de mieux dans l’état où je suis en ce moment et j’ai également Patrick Mouratoglou, que je considère comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde, avec beaucoup de connaissances dans le sport. Je lui fais confiance à 100% et j’ai une excellente équipe », a-t-il ajouté.

Lire aussi – REGARDER: La mère de Stefanos Tsitsipas plante sa conférence de presse à Dubaï

En outre, Tsitsipas est souvent vu se rallier à certaines légendes du tennis. L’un d’eux étant le champion du Grand Chelem à 18 reprises Leander Paes, qui est souvent assis dans sa loge pendant ses matchs.

«J’essaie toujours d’apprendre des joueurs, des anciens joueurs, de discuter avec eux. J’ai beaucoup discuté avec Leander Paes, il donne de bons conseils, c’est un bon mentor », a-t-il déclaré.

Parmi les dix meilleurs joueurs, seuls Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev s’entraînent sous leurs pères. Le Grec sera ensuite vu au tournoi du désert californien à Indian Wells.