J’ai vraiment hâte de jouer sur la grande scène

Tennis – La jeune star américaine Coco Gauff se dit enthousiaste à l’idée de jouer dans son premier tournoi senior du Grand Chelem où elle participe directement au tableau principal. Le jeune s’exprimait mardi lors d’un événement promotionnel à l’Open d’Australie.

Classé n ° 66 au monde, Gauff a déclaré: “Je suis vraiment excité. C’est mon premier chelem à entrer dans le tableau principal sans obtenir un caractère générique ni se qualifier. Je ne suis pas revenu à Melbourne depuis mes 13 ans quand j’ai joué juniors donc je suis vraiment excité de jouer sur la grande scène. “

Gauff a fait les gros titres lorsqu’elle a atteint le quatrième tour en tant que qualificatif à Wimbledon, ce qui comprenait une victoire bouleversée contre la quintuple championne Venus Williams. Elle a également atteint le troisième tour de l’US Open et a remporté son premier titre WTA plus tard dans l’année pour devenir la plus jeune joueuse du Top 100 du classement mondial.

Le jeune de 15 ans faisait partie d’un événement promotionnel à Melbourne mardi avec des acteurs de la production de Melbourne de “ Harry Potter et l’enfant maudit ” basé sur J.K. Livres fantastiques de Rowling. Les organisateurs ont nommé le deuxième lundi du tournoi le 27 janvier «Journée Harry Potter» pour essayer d’attirer les familles et les jeunes fans. “

Richard Heaselgrave d’AO a déclaré qu’il s’agissait d’une première pour l’Open d’Australie et qu’ils souhaitaient encourager les familles et les enfants à se déguiser en personnages de Harry Potter ce jour-là. L’Open d’Australie est le premier Grand Chelem de la saison de tennis et se déroule du 20 janvier au 2 février.

